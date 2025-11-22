Una pareja de pastores evangelistas fue imputada en Tucumán por presuntamente engañar a una jubilada de 85 años y quedarse con su vivienda en la ciudad de Bella Vista, a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Según la investigación, habrían aprovechado la fragilidad emocional de la mujer, quien buscó ayuda espiritual tras escuchar ruidos que creyó “de origen sobrenatural”, para manipularla y hacerse con la propiedad.

La causa, que avanza bajo la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, detalla que los acusados conocían a la víctima desde 2023 y que la maniobra comenzó este año, cuando la anciana acudió al templo en busca de contención. Desde entonces, según la fiscalía, se iniciaron una serie de acciones destinadas a aislarla, confundirla y lograr que firmara documentos que cedían su casa.

El caso salió a la luz cuando una sobrina de la mujer denunció que vecinos habían visto a personas extrañas retirando muebles y pertenencias del domicilio. Al intervenir la Policía, se constató que los acusados no solo se habían instalado en la vivienda, sino que también habían iniciado remodelaciones, cambiado la titularidad de los servicios y expulsado a la verdadera dueña.

Los imputados, identificados como una docente y un empleado privado, fueron detenidos tras un allanamiento en el que se hallaron bienes de la jubilada y documentación vinculada a la supuesta transferencia del inmueble. La Justicia ordenó la restitución provisoria de la casa y analiza una posible tercera imputación.

El engaño: del “ruido sobrenatural” a la firma del boleto de venta

Según la investigación difundida por el Ministerio Público Fiscal y reconstruida en el expediente, la maniobra comenzó cuando la mujer escuchó ruidos extraños en su vivienda y creyó que podían tratarse de “espíritus malignos”. Desorientada por la situación, recurrió a los pastores con quienes mantenía un vínculo desde hacía un año. Ellos, en lugar de asistirla, habrían diseñado un plan para aprovechar su vulnerabilidad.

De acuerdo con el relato judicial, la anciana fue alojada en un sector de la iglesia administrada por la pareja. Allí comenzaron a convencerla de que estaba en peligro y que la única forma de protegerse era abandonando su hogar. Este contexto fue clave para que los imputados la llevaran, en junio de este año, ante un hombre que se presentó como policía. Ese supuesto agente le hizo firmar un boleto de compraventa por su casa a cambio de $1.000.000, aunque, según la causa, solo recibió $15.000.

La vivienda se encuentra en Manuela Pedraza al 700, Bella Vista (Tucumán).

La situación se agravó cuando la sobrina de la víctima fue alertada por vecinos sobre movimientos sospechosos en la casa. Personas desconocidas habían entrado y se habían llevado muebles y efectos personales. La mujer denunció inmediatamente ante la Justicia y, poco después, se constató que la vivienda había sido “entregada” mediante un documento cuya validez ahora es investigada.

Entre fines de junio y principios de julio, los pastores tomaron por completo la propiedad. Se instalaron allí, trajeron sus propios muebles, iniciaron reformas y cambiaron titulares de servicios públicos. “La víctima, pese a ser propietaria, se encuentra viviendo en condiciones precarias junto a una sobrina, incluso compartiendo la cama. No cuenta con recursos para alquilar o adquirir otra vivienda”, señala un informe incorporado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

La maniobra incluyó un episodio que las autoridades consideran especialmente grave, ya que, tras expulsarla de su hogar, la anciana fue trasladada a la casa de la madre de la imputada. Allí permaneció encerrada en una habitación, incomunicada, sin documentos y sin acceso a su tarjeta de débito, con la que los acusados controlaban el cobro de su jubilación. Esta situación se extendió hasta el 28 de julio.

Los investigadores concluyeron que existía una “evidente relación de superioridad ejercida por los acusados”, quienes se valían de la confianza que la víctima había depositado en ellos. El informe médico señala además que la jubilada presenta “un perfil de vulnerabilidad que la hace influenciable y manipulable por terceros”.

Las medidas ordenadas por la Justicia contra los pastores evangelistas

El fiscal Diego López Ávila imputó a los pastores por “usurpación por engaño, circunvención de incapaz y privación ilegítima de la libertad”. Además, confirmó que podría sumarse una tercera persona involucrada, cuya identidad aún no fue revelada, y cuya participación está siendo analizada por el MPF.

Durante la audiencia, la fiscalía había solicitado tres meses de prisión preventiva. Sin embargo, el juez decidió fijar 20 días de arresto domiciliario, argumentando que la imputada es responsable del cuidado de un menor con discapacidad. Aun así, la causa seguirá avanzando y la pareja permanece bajo investigación.

Una de las medidas clave fue la orden de restituir provisoriamente la vivienda ubicada en Manuela Pedraza al 700. La devolución debe concretarse en un plazo máximo de cinco días corridos. Si los acusados no cumplen con la disposición, la Justicia intervendrá con la fuerza pública a partir del 2 de diciembre.

El allanamiento realizado por la Policía de Bella Vista -bajo las órdenes de los comisarios Raúl Herrera, Juan Medina y Daniel Ruiz- permitió secuestrar documentación que respaldaría la transferencia irregular del inmueble, además de muebles y objetos pertenecientes a la víctima. Esto fortalece la hipótesis de que la operación se concretó mediante una maniobra fraudulenta.

