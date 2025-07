En silencio, Milei afianza su alianza con el evangelismo cordobés

En medio de su ofensiva política rumbo a las legislativas de octubre, Javier Milei profundiza su alianza con el evangelismo conservador, y Córdoba aparece como una plaza importante en ese armado. La provincia reúne todos los elementos que La Libertad Avanza necesita: volumen, narrativa religiosa y territorialidad sin necesidad de estructuras partidarias tradicionales.

La estrategia presidencial —que ya tuvo su ensayo general en Chaco con la bendición del pastor Jorge Ledesma— avanza en tierras cordobesas con un grupo de pastores y organizaciones que, sin ser mayoritarios, tienen peso específico en sectores populares, especialmente del Gran Córdoba. El perfil es similar: iglesias con asistencia social, discurso moralizador, fidelidad doctrinaria y presencia barrial.

“El vínculo está. No es masivo aún, pero Milei nos escucha y comparte valores. Hablamos de vida, familia, orden y libertad, en ese orden”, señaló a Perfil Córdoba un referente evangélico que mantuvo reuniones con legisladores de LLA y pastores de distintas denominaciones.

Iglesias, votos y territorio

A diferencia de las estructuras partidarias tradicionales, las iglesias evangélicas en Córdoba tienen la capacidad de movilizar fieles, organizar eventos multitudinarios y proveer servicios comunitarios en lugares donde el Estado suele estar ausente. Ese capital social y político no pasó desapercibido para los armadores del espacio libertario, que ya están tanteando acuerdos informales de cara a octubre.

Milei cerró un congreso evangélico y calificó a la justicia social como “un pecado”

Aunque no hay una figura tan visible como Ledesma en Chaco, en Córdoba se destacan algunos nombres como el de Evelin Barroso, esposa de Juan Belart, una de las cabezas de la influente iglesia “Cita con Vida”, donde la figura de Carlos Belart es muy influyente.

En diálogo con Perfil Córdoba, Barroso sostuvo que “Juan no participa en política, está abocado al ministerio. Me apoya porque me conoce y sabe que esto lo hago por vocación, no por ambición”, añadiendo que su tarea pública no se confunde con su rol pastoral. “En la iglesia se sirve, no se adoctrina. Nadie baja línea política. Que yo me identifique con un proyecto no quiere decir que la comunidad también lo haga. Esto es una decisión personal”, respecto ante el llamado “voto evangélico” del que tanto se habla cuando se acerca una contienda electoral y que históricamente se ha mostrado disperso, teniendo en cuenta que la “comunidad evangélica” no logró canalizar el apoyo en un candidato.

Evelin Barroso, la pastora evangélica que gana terreno entre los libertarios cordobeses

La narrativa de Milei, que combina anticomunismo, defensa de valores cristianos y rechazo al “Estado como Dios”, penetra hondo en sectores evangélicos. “Lo que él dice sobre el socialismo, sobre la justicia social como pecado, nosotros lo compartimos hace décadas”, afirmó otro pastor que pidió reserva.

Un aliado inesperado

En lo simbólico, el acercamiento con las iglesias evangélicas le permite a Milei despegarse del catolicismo institucional, muchas veces crítico de su gestión, especialmente en temas sociales. Mientras el arzobispo Ángel Rossi cuestiona el ajuste y habla del hambre en los barrios, el presidente encuentra en los templos evangélicos un espacio de respaldo incondicional.

Además, en Córdoba, este vínculo podría traducirse en votos útiles en el interior y en sectores populares donde la política tradicional no llega. Si bien no se habla aún de una “alianza formal”, sí hay una sintonía discursiva que Milei aprovecha, y que algunos pastores amplifican desde sus púlpitos. De todas formas, desde las iglesias evangélicas nunca surgió un "candidato" con peso propio, aunque en su momento se intentó unificar criterios y hasta crear un partido político.

¿Quién lidera la movida?

En Córdoba, el armado lo encabeza Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de LLA en Diputados y uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei. Bornoroni impulsa una lista “pura” con sello violeta, pero no descarta sumar sectores evangélicos como parte del armado provincial. “Hay que buscar aliados con territorio, no con sellos vacíos”, repiten en su entorno.

En ese sentido, Barroso sigue la línea de Bornoroni: “Veo muchas mujeres que se sienten representadas en el trabajo que estamos haciendo. Pero falta trabajo. Tenemos que llegar a todas las edades y sectores. La libertad no es de una franja: es de todos”. Sobre su futuro, insiste en que el tiempo lo dirá. “Yo tengo un lema: siempre se pueden hacer las cosas un poco mejor. Ese es mi norte. Si mañana tengo que asumir un rol legislativo, lo haré con dedicación y responsabilidad. Pero hoy mi tarea es escuchar, sumar y seguir formándome”.

Por ahora, el evangelismo cordobés juega en silencio, pero no se puede descartar que tenga un rol más protagónico en la campaña. Como en otras provincias, los pastores tienen algo que Milei quiere: votos, estructura y fidelidad. Y eso, en tiempos de fragmentación, vale más que mil spots.