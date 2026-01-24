Cuadriplican la recompensa para obtener datos de Loan

No hay pistas de Loan, pero si dinero para reactivar el caso. A más de un año y medio de la desaparición del chiquito de 5 años en Corrientes, el gobierno nacional dispuso elevar de manera significativa la recompensa destinada a quienes aporten datos certeros sobre su paradero.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 51/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece que el monto ofrecido pasa de 5 a 20 millones de pesos. La medida responde a un pedido del Juzgado Federal de Goya, que interviene en la causa y advirtió la ausencia de información relevante a partir del esquema de recompensas vigente desde junio de 2024.

Según se consignó en la resolución, el incremento del monto tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la desaparición del niño y la complejidad del caso, que continúa sin resultados concluyentes pese a los operativos de búsqueda, rastrillajes y distintas líneas investigativas desplegadas desde el inicio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Loan Danilo Peña tenía 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, departamento San Roque. Desde entonces, su paradero es desconocido y el caso mantiene en vilo a la provincia de Corrientes y al resto del país.

La resolución aclara que la recompensa está destinada a personas que no hayan participado del hecho y que puedan aportar información útil, comprobable y relevante para localizar al niño. La normativa vigente habilita a modificar estos montos en función de la gravedad del delito y las dificultades propias de la investigación, criterios que fueron considerados en este expediente.

En cuanto al aporte de información, el Ministerio de Seguridad informó que cualquier persona puede comunicarse de manera anónima y gratuita a la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. La identidad de quienes brinden datos será preservada durante todo el proceso.

El pago de la recompensa, en caso de corresponder, quedará sujeto a la evaluación judicial sobre la veracidad y el mérito de la información aportada y será efectuado por el Ministerio de Seguridad o en el lugar que se determine.