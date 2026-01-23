Imputaron al policía que disparó 14 veces en Villa Crespo e hirió a un vecino

La Justicia imputó a Cristian Antonio Brítez, un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), por el violento episodio ocurrido en el barrio porteño de Villa Crespo en el que disparó al menos 14 veces en plena calle e hirió a un hombre que llegaba a su trabajo.

El hecho, que generó alarma entre vecinos y amplio repudio público, se registró la madrugada del martes 20 de enero en la intersección de Fitz Roy y Muñecas, cuando Brítez —que se movilizaba en su auto particular— descendió sin motivo aparente y abrió fuego con su arma reglamentaria.

En su declaración indagatoria, Brítez sostuvo que no recuerda lo sucedido, afirmando que solo recuperó el conocimiento ya esposado en el móvil policial.

Cristian Antonio Brítez, cabo de la Policía Federal Argentina (PFA)

Entre las medidas cautelares, el juez ordenó que el imputado no pueda salir del país, entregue todas sus armas y se prohíba acercarse a las víctimas y al lugar del hecho. Además, deberá presentarse ante la fiscalía cuando sea citado.

Según reconstrucciones oficiales y testimonios de testigos, Brítez comenzó a disparar sin señal clara de conflicto previo y generó gran consternación entre quienes transitaban la zona.

Credencial del cabo Cristián Antonio Brítez

Los peritos secuestraron 14 vainas servidas en la escena y la pistola Pietro Beretta calibre 9 mm que utilizó. También se ordenó un dermotest para determinar si el cabo había consumido alcohol o estupefacientes, dado el evidente estado de alteración en el que fue detenido.

La balacera hirió a Wálter, un empleado de una empresa distribuidora de alimentos que se encontraba llegando a su trabajo. El hombre recibió un disparo en la pierna izquierda, fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Durand, donde su estado fue calificado como fuera de peligro.

Testigos describieron un episodio desconcertante: el policía, aparentemente sin motivo, efectuó múltiples disparos y tuvo que ser reducido por personal de la Policía de la Ciudad tras intentar huir y descartar su arma.

La investigación sigue su curso, mientras las autoridades evalúan medidas administrativas adicionales y posibles sanciones dentro de la fuerza.

