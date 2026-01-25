Saavedra: un hombre de 74 años fue golpeado y murió durante un robo

Un jubilado de 74 años fue asesinado a golpes tras sufrir un violento robo en su casa, ubicada en el barrio porteño de Saavedra. El hecho delictivo fue cometido por tres asaltantes y, hasta el momento, todos ellos permanecen prófugos. Vecinos de la zona manifestaron estar preocupados por el aumento de la inseguridad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 5:30, en una vivienda ubicada en Núñez 4088, entre Estomba y Tronador, donde la víctima fue sorprendida por tres delincuentes que ingresaron al domicilio tras forzar la reja de la ventana de la cocina.

Según se detalló en la denuncia, los delincuentes ingresaron a la vivienda y allí agredieron a la pareja de adultos mayores que residía en el lugar, el hombre de 74 años junto a su esposa de 73. Durante el robo, a pareja fue atada y golpeada y, como consecuencia, el hombre habría sufrido un infarto generado por los golpes.

Al percatarse de la situación, los delincuentes abandonaron el lugar y luego de varios minutos, la mujer, quien había sido golpeada y amordazada, logró desatarse y llamar al 911. Poco después, llegó al lugar personal policial y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), aunque el jubilado ya se encontraba sin vida.

Fuentes de la investigación indicaron que el caso quedó a cargo del magistrado de turno y que se ordenó la actuación de la Brigada de Homicidios de la Policía de la Ciudad con el objetivo de aclarar los hechos y determinar cómo se produjo la muerte del hombre de 74 años.

Tras el violento episodio, los tres delincuentes permanecen prófugos y están siendo incansablemente buscados por las autoridades, las cuales se encuentran trabajando para trazar su trayectoria a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Luego del robo, los vecinos dialogaron con la prensa y se mostraron preocupados por la inseguridad. "Estamos bastante preocupados. Hubo varios robos en la zona, que solía ser tranquila. (...) Nunca se habían registrado hechos de esta gravedad", indicó un vecino y otra mujer, en diálogo con Todo Noticias, aseveró: "Nos sentimos desprotegidos".

"Hace dos años el barrio empezó a cambiar. Nosotros hacemos denuncias, viene la policía, vamos a la fiscalía, pero nadie nos da respuestas", añadió otra vecina. Asimismo, desde el barrio indicaron que ya han visto personas merodeando la zona, realizando una presunta observación de los movimientos de las viviendas.

