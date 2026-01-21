Terror en Mar del Plata: una familia fue asaltada y secuestrada en su propia casa rodante

Jesús David Matmud y su familia, oriundos de San Rafael, Mendoza, se encontraban a bordo de una Toyota Hilux con una casilla rodante. La familia apenas había llegado a la ciudad balnearia para disfrutar de sus vacaciones. Se encontraban detenidos al costado de la Ruta 226 para bañar a sus hijos cuando comenzó el robo.

“El nene más grande me dijo ‘papá, papá, la camioneta’ y cuando empieza a moverse yo pensé que se le había salido el freno de mano, salto de la casa rodante y me doy cuenta de que en la camioneta había tres individuos, entonces corro y me tiro al enganche de la camioneta”, contó en una nota con TN.

Primera quincena: cerca de 1,2 millones de turistas se movilizaron hacia la costa argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según relató el padre de familia, él y su esposa se encontraban bañando a sus hijos para luego ir a una cena con amigos. Al terminar con los mayores, de 8 y 9 años, los enviaron a la camioneta para que no les robaran los celulares y dinero que tenían en la guantera. En ese momento, tres delincuentes los abordaron y los obligaron a bajar en la banquina para llevarse su vehículo. Mientras tanto, Jesús, su esposa y sus otros 2 hijos de 6 y 2 años seguían a bordo de la casilla.

Colgado del enganche, logro pasar a la caja de la camioneta donde empezó a negociar con los delincuentes. Lo amenazaron con un arma y le dijeron que se quede quieto y se tire de la camioneta si no quería que lo maten. “Le dije que no me podía tirar porque estaba mi familia en la casilla. Le dije, ‘toda la plata la tenés en la guantera, llévate la camioneta, llévate la casilla, pero dame mi celular para poder comunicarme con mis familiares y dame a mi esposa y mis bebés que están en la casilla’”, relató.

La odisea continuaba y los asaltantes no tenían intenciones de detenerse, hasta que el mendocino vio su oportunidad en un colectivo que pasaba. “me están robando, me están robando con mi familia”, le grito al chofer que cruzó su formación para tratar de impedir el paso de la Hilux. Los delincuentes lograron esquivarlo subiéndose a la vereda y siguieron su camino. “Casi se da vuelta la casilla, me podría haber matado a mi esposa, a mis bebés y a mí”, explicó Matmud.

Sin embargo, unos metros mas adelante, el padre logró convencerlos de que dejaran que su familia se baje, “Me dijo ‘baja a tu familia y andate porque te mato’. Entonces frenan, se baja mi esposa totalmente desnuda y corre a donde están ellos y les empieza a decir que por favor nos dejen la camioneta con la casilla, que no se la lleven. Ella se agarra del estribo y yo me cuelgo también y nos arrastran unos 50 metros hasta que caemos. Y ahí se fueron y perdimos contacto con la camioneta” recordó.

Bastián fue operado por quinta vez y permanece en terapia intensiva, según el nuevo parte médico

Finalmente, el martes 20 la policía dio con la camioneta y la casilla en la zona del Hipódromo de Mar del Plata.

Sus otros dos hijos, que habían sido arrojados a la banquina fueron asistidos por una familia que pasaba por la zona hasta que sus padres pudieron encontrarlos.

“Estamos acá shockeados aún. En Mar del Plata estamos parados esperando. Fue un momento bastante feo para toda la familia, fuimos víctimas de algo muy feo, porque no es algo común", lamentó.

Los delincuentes siguen prófugos y la causa, caratulada como robo y hallazgo de automotor, quedó en manos de la fiscal Lorena Hirigoyen.

RG