El instante que parecía rutinario se transformó en una pesadilla para un hombre de 39 años este miércoles en Mar del Plata. Al detener su Ford Focus frente a un almacén de la esquina de Belgrano y Olazábal, en el barrio San Juan, y descender del vehículo para hacer una compra, dejó a su bebé de apenas tres meses en el asiento trasero.

Segundos después, un delincuente, con una gorra negra cubriendo su rostro, aprovechó la oportunidad y se subió al auto, arrancando a toda velocidad mientras los transeúntes observaban la escena con horror. Automáticamente, la alarma se disparó. El padre, visiblemente alterado, llamó al 911 para alertar sobre el robo y la presencia de su hija dentro.

Así, la tensión crecía con cada minuto que pasaba. El operativo policial se desplegó con rapidez. Minutos después, los efectivos localizaron el Ford Focus abandonado en el barrio Centenario, a unas quince cuadras del lugar del robo.

También indicaron los oficiales que al descubrir que la menor permanecía dentro del auto, el ladrón aceleró y escapó corriendo por las calles cercanas, aunque no se precisó si fue el mismo que finalmente dejó el coche. La Prefectura Naval Argentina (PNA) asistió inmediatamente a la bebé, que afortunadamente se encontraba ilesa, aunque asustada.

Le robaron a turistas en un complejo de cabañas en Mar del Plata

El movimiento incesante de la temporada alta volvió a quedar en el centro de una denuncia por inseguridad en Mar del Plata: un grupo de turistas fue víctima de un robo en un complejo de cabañas del barrio El Marquesado, un sector elegido por visitantes que buscan tranquilidad y cercanía con la naturaleza durante sus vacaciones de verano.

Sucedió el 11 de enero, en pleno recambio turístico, cuando la ocupación alcanzaba uno de sus picos más altos. Una turista tucumana de 35 años advirtió la falta de dos notebooks y auriculares AirPods al regresar a la cabaña donde se alojaba. A través de lo que consta en la denuncia, los delincuentes ingresaron sin forzar puertas ni ventanas, lo que refuerza la hipótesis de que aprovecharon un descuido o el constante ir y venir de personas en el complejo.

Aquella maniobra pasó inadvertida durante varias horas. Recién más tarde, al notar la ausencia de sus pertenencias, la mujer dio aviso a las autoridades. El episodio generó inquietud entre otros huéspedes y propietarios de alojamientos temporarios de la zona, que señalaron la vulnerabilidad que presentan estos complejos durante días.

Cámaras de seguridad y rastrillajes en la zona Parque Independencia llevaron al allanamiento en Fragata Halcón al 3900

El sondeo avanzó gracias al análisis de cámaras de seguridad y a rastrillajes realizados en sectores cercanos al Parque Independencia. A partir de esas tareas, los investigadores lograron identificar un domicilio en la calle Fragata Halcón al 3900, donde se llevó a cabo un allanamiento. En el lugar se secuestraron dispositivos electrónicos.

Sumado a eso, en el procedimiento intervino personal del Destacamento El Marquesado, con apoyo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Ahora, quedó en manos de la UFIJE N°1, a cargo de la fiscal Ana Salas, que imputó por encubrimiento agravado a una mujer de 44 años y a dos hombres de 21 y 18 años.

Aquellos fueron trasladados a las unidades penales 44 y 50.

