Bastián Jerez, el nene de ocho años que sufrió un accidente en Pinamar el 12 de enero, fue operado por quinta vez y continúa internado en terapia intensiva, según el nuevo parte médico difundido este lunes a la noche por el Hospital Materno Infantil en Mar del Plata. Aunque se encuentra en estado grave y con asistencia respiratoria mecánica, permanece clínica y hemodinámicamente estable.

Desde el centro médico detallaron que la intervención fue “exitosa” y se explicó que “el paciente fue evaluado por el equipo de neurocirugía, que realizó nuevos estudios, y detectó un aumento del sangrado intraventricular”, es decir, de la hemorragia en el cerebro del niño.

“Ante esta situación, se decidió llevarlo nuevamente a quirófano, se realizó drenaje de sangrado ventricular y se colocó válvula de derivación ventricular externa que permita controlar la presión y favorecer su evolución”, indicó el centro asistencial. Asimismo, remarcó que “el paciente continuará internado en la unidad de terapia intensiva”.

Horas antes, el abogado Matías Morla, defensor del padre de Bastián Jerez, explicó que el domingo "eran todos festejos” porque Bastián presentó una leve mejoría. “Había tenido movimientos y respondió exitosamente, estaban contentos, aunque un poco preocupados por la consecuencia neurológica, eso todavía no se sabe”, señaló Morla.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que Bastián había presentado “respuesta parcial a estímulos” y que se le había retirado el sensor de presión intracraneal, además de que se suspendieron sedantes más profundos. Conforme a esto, el niño de 8 presentó, en las últimas 24 horas, evolución en su estado de salud ante la respuesta parcial a estímulos, por lo que se le había retirado el sensor de presión intracraneal.

A su vez, pese a permanecer en terapia intensiva, en las últimas 12 horas también se decidió “suspender los sedantes más profundos, manteniéndose una sedación leve con el objetivo de comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria, y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada”.

Imputación del papá de Bastián

Luego de que haya finalizado la tercera operación de Bastián en Mar del Plata, la fiscalía a cargo de la investigación solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del pequeño, al solicitar que también es responsable.

En la causa ya se encontraban acusados por el delito de lesiones culposas Manuel Molinari, conductor de la camioneta, así como también la mujer que conducía la UTV. Sin embargo, se pidió la ampliación de la imputación contra el papá del pequeño debido a que llevaba a upa al menor, ya que el vehículo cuenta con cuatro lugares, pero eran cinco a bordo.