Mar del Plata es uno de los destinos veraniegos más elegidos por los argentinos durante enero y febrero. Playa Bristol, Punta Mogotes o Varese Beach se destacan por ser las más conocidas y concurridas; sin embargo, existen otros balnearios de la costa marplatense ideales para quienes buscan alejarse de la multitud y disfrutar de playas más tranquilas.

Ubicadas fuera del centro de la ciudad, estas playas se caracterizan por ser más extensas, limpias y serenas, una opción perfecta para quienes priorizan el descanso y el contacto con la naturaleza. A continuación, algunas alternativas que valen la pena descubrir.

Cuáles son las playas más tranquilas de Mar del Plata

Playa Escondida

Playa Escondida se encuentra alejada del centro y cuenta con poca infraestructura turística, lo que la convierte en uno de los rincones más tranquilos de la costa de Mar del Plata. Rodeada de acantilados y naturaleza virgen, es ideal para quienes buscan armar carpas, jugar al frisbee o realizar largas caminatas sin aglomeraciones.

Además, se caracteriza por un ambiente relajado, con pocos visitantes, perfecto para disfrutar de juegos al aire libre y del paisaje sin interrupciones.

Cómo llegar a Playa Escondida

Para acceder, hay que tomar la Ruta Provincial 11 en sentido Mar del Plata – Miramar y recorrer aproximadamente 25 kilómetros. Como referencia, se debe pasar el complejo hotelero de Chapadmalal y avanzar unos 3 km hacia Miramar.

Playa Las Delicias

Ubicada al norte de Mar del Plata, cerca de Parque Camet, Playa Las Delicias se destaca por su entorno natural y por ser poco concurrida. Es una excelente opción para practicar deportes de playa, como vóley, o para organizar juegos familiares sin problemas de espacio.

Sus aguas poco profundas y relativamente cálidas la vuelven atractiva para nadar durante el verano, a pesar de no contar con servicio de guardavidas.

Cómo llegar a Playa Las Delicias

Desde el centro de Mar del Plata, se debe tomar la Avenida Félix U. Camet hacia el norte y continuar bordeando la costa en dirección a Santa Clara del Mar. Pasado Parque Camet, se encuentran los accesos a la playa por calles transversales, conocidas como la zona de Las Delicias.

Colectivo: líneas 221 o 511, con recorrido por Av. Félix U. Camet.

Punta Mogotes: zonas más amplias

Si bien Punta Mogotes es uno de los sectores más populares del sur de Mar del Plata, cuenta con zonas amplias y menos concurridas, ideales para quienes buscan mayor comodidad. Este complejo de balnearios es conocido por sus playas extensas, paradores tradicionales y un ambiente familiar.

El área combina sectores públicos y balnearios organizados, además de una zona residencial con casas de veraneo. Su nombre proviene de las formaciones geográficas llamadas “mogotes”, y es un clásico turístico desde la década del 70.

Cómo llegar a Punta Mogotes

Desde el centro, tomar Avenida Colón hacia el oeste hasta empalmar con Avenida de los Trabajadores (ex Martínez de Hoz). Continuar hacia el sur siguiendo la señalización del Complejo Punta Mogotes, donde se encuentran los accesos a las playas.

Lejos del ruido y de las playas más concurridas, Mar del Plata ofrece alternativas ideales para quienes buscan descanso, naturaleza y espacio. Ya sea al sur o al norte de la ciudad, estas playas menos transitadas permiten disfrutar del mar de una forma distinta, más relajada y auténtica, sin renunciar a los paisajes característicos de la costa atlántica. Una invitación a redescubrir “La Feliz” desde un costado más calmo.

