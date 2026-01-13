El programa de Matías Alé grabó en vivo la ola gigante que golpeó Mar del Plata: "De pronto, apareció un tsunami"

Un muerto y decenas de heridos se registraron el pasado lunes 12 de enero en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar, como consecuencia de un “mini” tsunami. A solo 20 kilómetros de allí, en Mar del Plata, Matías Alé y su notero Jorge "Carna" Crivelli, el recordado colaborador de Marcelo Tinelli, llegaron a registrar parte del impacto que tuvo la llegada de este fenómeno que obligó a los turistas a abandonar el agua de manera desesperada. El humorista, que en ese momento estaba en el agua, remarcó: “Quedé en el medio. De golpe, apareció un tsunami, y empezó la gente a salir desesperada”.

Oceanógrafo sobre la ola gigante en Santa Clara del Mar: "Aparentemente ocurrió un meteotsunami"

El diálogo entre el conductor y su compañero muestra que todo ocurrió de manera repentina, generando un pico de tensión inesperada en vivo:

Carna: "Está subiendo la marea...".

Matías Alé: "Viene una ola".

Carna: "Subió de golpe... Pará, pará, justo la nombraste vos... Está subiendo la marea y estoy mojando ya todos los teléfonos... Subió de golpe".

Matías Alé: "Subió de repente".

Carna: "Lo estabas viendo, ¡¿por qué no me avistaste?! ¡No sabés como está corriendo la gente para el lado de la Avenida Peralta Ramos!".

Matías Alé: "Cuidate".

Carna: "Quedé en el medio. Fui un tsunami. De golpe, apareció un tsunami. ¡Increíble! Cuando dijiste metete al agua, y empezó la gente a salir desesperada...".

El impacto de la ola gigante en Santa Clara del Mar

Testigos oculares que hablaron con la agencia Noticias Argentinas contaron que estaban disfrutando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de forma inusual y comenzaron a llegar una serie de olas gigantes, haciendo que la marea arrastrara bolsas, sombrillas y reposeras. De acuerdo al reporte de Defensa Civil, el nivel del agua creció hasta cinco metros en pocos minutos.

Las personas que, en ese momento, se encontraban nadando, debieron ayudarse entre sí para no ahogarse; y quienes estaban en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que no los arrastrara la fuerza del mar.

Se conoció la identidad del joven que murió en el "mini tsunami": jinete, marplatense y residente en Francia

En ese contexto, un hombre falleció al ser empujado por el agua e impactar contra las rocas de una escollera. Además, otro hombre, de aproximadamente 30 años sufrió un infarto al ser arrastrado por el mar aproximadamente a las 16:20, mientras se encontraba con su esposa y su hija. Los guardavidas lograron rescatarlo y realizarle maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) durante más de media hora. Ahora se encuentra internado, en estado crítico, en un hospital de la zona. Por otra parte, 35 personas sufrieron heridas leves, como golpes, moretones y raspaduras.

