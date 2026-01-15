Bastián fue trasladado a Mar del Plata para ser intervenido en un hospital de alta complejidad

Bastián Jerez, el niño de ocho años que sufrió un grave accidente en La Frontera en Pinamar, fue trasladado a Mar del Plata esta tarde para ser intervenido en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorino Tetamanti.

El traslado fue posible luego de que los médicos del Hospital Municipal de Pinamar Dr. Pepe Olaechea lo pudieran estabilizar tras dos intervenciones quirúrgicas. Si bien su estado actualmente es “crítico estable”, la salud de Bastián continúa siendo delicada dado que, en el fuerte golpe en el choque entre el UTV en que viajaba y la camioneta Volskwagen Amarok, sufrió una rotura hepática casi total y traumatismo de cráneo.

La médica pediatra del hospital de Pinamar, Felicitas González, señaló en diálogo con C5N que “hoy lo vio bastante bien al paciente” y que por eso pudieron “descender los inotrópicos y bajar los parámetros del respirador”.

El lunes, cuando Bastián llegó al hospital de urgencia, lo primero que se realizó fue pararle la hemorragia que le produjo la lesión en el hígado. Para eso se lo intervino quirúrgicamente y además se le realizó una especie de compresa con gazas. Una vez que se pudo frenar el sangrado, el niño fue asistido en terapia intensiva para estabilizarlo y que pudiera ser trasladado al hospital marplatense de mayor complejidad.

En diálogo con el mismo medio, el padre del nene, Maximiliano señaló que “está pasando por un momento muy feo en la vida”. De acuerdo a lo afirmado por la madre del menor, el progenitor no se encontraba al volante de la UTV cuando impactó con la camioneta. “Cuando pasó el accidente se me fue el mundo. Yo quiero lo mejor para mi hijo, trabajo todo el año, vine a disfrutar con él una semana de la playa, nunca imaginamos que iba a pasar un accidente así”, agregó el padre.

El accidente en La Frontera

El accidente ocurrió este lunes alrededor de las 20, cuando una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un vehículo UTV tipo Can-Am, en el que iban a bordo una mayor, Bastián y dos niñas de 7 y 9 años, chocaron de frente al bajar de un médano en La Frontera.

Como consecuencia del impacto, los tres menores resultaron heridos, siendo Bastián quien sufrió el golpe más fuerte mientras que una de las niñas presentó lesiones leves, y la otra sufrió un traumatismo facial y una fractura maxilar.

La Frontera, Pinamar

Hasta el momento no se conocen los detalles de cómo ocurrió el accidente. El abogado Sebastián Riglos, que representa al empresario que conducía la camioneta, Manuel Molinari, señaló que aún no se determinó la velocidad a la que iban los vehículos.

“Determinar la velocidad es fundamental para entender la mecánica del accidente, pero hasta ahora eso no ocurrió. El día de mañana a las 11 está fijada una pericia sobre los vehículos”, señaló Riglos en diálogo con A24. “A partir de allí se podrá determinar la mecánica del accidente y las velocidades a las que iban”, agregó.





