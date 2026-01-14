Quiénes controlan la tierra en Argentina: un mapa muestra 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

En un contexto sumamente delicado para la Argentina debido a los incendios que están ocurriendo en la Patagonia, un mapa interactivo muestra los niveles de extranjerización de nuestras tierras. La Ley de Tierras, sancionada en 2011, regula la compra y posesión de tierras rurales por parte de personas extranjeras. Establece un tope nacional y jurisdiccional del 15% del total, un límite individual de 1.000 hectáreas por persona o empresa extranjera y prohíbe la adquisición de tierras que incluyan zonas estratégicas (como acuíferos, o zonas de fronteras). Sin embargo, los datos que arrojó el trabajo de Matías Oberlin y Julieta Caggiano, muestra que en algunas zonas el porcentaje de posesión extranjera supera el 50%.

En la actualidad, 13 millones de hectáreas argentinas pertenecen a empresas o personas extranjeras. Esto representa un 5% del total de la superficie del país, lo que equivaldría a toda Grecia.

A la catástrofe causada por los mega incendios, se le suma la cuestión política. Javier Milei planea una reforma a la Ley de Tierras, eliminando las restricciones de compra y destrabando los cambios de actividad en caso de incendios, ya que, según declaró el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “[es] una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta contra la producción.”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En una nota publicada por El País, Oberlin advierte que con estas medidas podría acelerarse la extranjerización de algunas zonas y aumentar la conflictividad social. Explicó que “los puntos pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierras raras y lugares con conflictos sociales, como Cushamen.”

Coincidentemente, Cushamen es el departamento en el que queda El Hoyo, una de las zonas más afectadas por el fuego en los últimos días y que se corroboró, fue iniciado intencionalmente. Según indica el mapa, 23% de las tierras de ese departamento pertenecen a extranjeros, entre ellos Benetton.

El intendente de El Hoyo contó qué hay detrás de los incendios en la Patagonia

Respecto de las zonas fronterizas, también protegidas por la Ley, sorprendió la gran cantidad que se encuentran en patrimonio foráneo.

Otro punto que destaca Oberlin esta relacionado con la Ley de Glaciares. Esta ley también tiene intención de ser modificada, flexibilizando actividades mineras y reduciendo el alcance del “ambiente periglaciar” dejando zonas hoy protegidas fuera de la ley. Lo que señala el historiador es que hay zonas, como Malargüe, en Mendoza, cuya ocupación extranjera es del 15% pero ante la aprobación de un proyecto minero de la provincia, los intereses han aumentado notoriamente.

Alineados con Milei, la industria y la construcción piden el "caso por caso" en la Ley de Glaciares para destrabar inversiones

En un momento en el que la concientización sobre el cuidado de la naturaleza y los recursos se encuentra muy popularizada, las voces en contra de las tentativas modificaciones de leyes se alzan con fuerza. El gobierno parece no estar en consonancia con estos intereses y suponen mas valiosa la apertura a la internacionalización y la inversión extranjera. Sin embargo, las consecuencias naturales podrían ser igualmente costosas y peligrosas.

RG/DCQ