Caen los homicidios y los robos alcanzan su nivel más bajo en la historia reciente

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, presentó este jueves las estadísticas criminales preliminares de 2025, que muestran una reducción sostenida de los homicidios dolosos y un descenso histórico de los robos en todo el territorio nacional. El informe fue expuesto en la sede del Ministerio, con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y el director de Estadística Criminal, Marco Antonio González Lozada.

Durante su intervención, Monteoliva subrayó el valor estratégico de la información criminal para la gestión pública: “No solo construimos evidencia, sino que tomamos decisiones con base en la evidencia. Los datos nos permiten ver cómo avanzamos en los objetivos y cómo se generan resultados positivos frente al delito, el crimen y las organizaciones criminales”.

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil dejó su alojamiento: “Me quieren matar aquí”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Homicidios dolosos

Según los datos oficiales, la tasa nacional de homicidios dolosos cerró 2025 en 3,7 cada 100.000 habitantes, lo que representa una reducción interanual del 5,6 % y una baja acumulada del 17 % en los últimos dos años.

“Desde el inicio de la gestión, son 392 vidas que no se perdieron, y para nosotros ese es un dato central, porque cada vida cuenta”, afirmó la ministra.

Por segundo año consecutivo, la Argentina registró la tasa de homicidios más baja de América Latina y el Caribe, y se consolidó además como uno de los países que más contribuye a la reducción regional de este delito. A nivel territorial, 15 de las 24 jurisdicciones mejoraron sus indicadores, lo que confirma una tendencia descendente de alcance nacional.

El impacto del Plan 90/10

Monteoliva vinculó los resultados al Plan 90/10, una política focalizada en los territorios con mayor concentración de violencia letal. De acuerdo con el informe, el 70 % de la reducción de homicidios registrada en el país se produjo en provincias alcanzadas por este programa.

Además, se redujo el núcleo territorial donde se concentra el 90 % de los homicidios: pasó de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025, lo que refleja un achicamiento progresivo de las zonas más violentas.

Dentro de esta estrategia, la ministra destacó el Plan Bandera en la ciudad de Rosario. En las áreas con patrullaje exclusivo de Fuerzas Federales, los homicidios bajaron un 22 % durante 2025, acumulando una reducción cercana al 70 % en los primeros dos años de implementación.

En relación con los robos —simples y agravados—, el informe marca un punto de quiebre: no hubo ninguna jurisdicción del país donde los robos hayan aumentado durante 2025.

“La baja fue homogénea en las 24 jurisdicciones”, señaló Monteoliva. La tasa nacional de robos cayó un 20,8 % interanual, alcanzando el nivel más bajo de toda la serie histórica, comparable únicamente con 2020, el año del confinamiento sanitario por la pandemia.

Alberto Nisman y las últimas horas de un hombre que enfrentó al poder, atrapado entre espionaje, política y conspiraciones

La ministra sostuvo que los datos permiten avanzar hacia un análisis más preciso de la dinámica del delito y reforzar la articulación con las provincias. “Estos indicadores nos ayudan a definir con mayor precisión el despliegue territorial y a fortalecer el rol del Ministerio de Seguridad Nacional como complemento de la gestión de la seguridad en cada jurisdicción”, concluyó.

Los datos difundidos corresponden a relevamientos internos del Ministerio de Seguridad Nacional y tienen carácter preliminar. Las cifras definitivas serán publicadas próximamente a través del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

gd/fl