Trump suspendió a dos agentes de inmigración implicados en un tiroteo en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que dos agentes federales de inmigración implicados en el tiroteo mortal de un civil en Minneapolis fueron suspendidos de sus funciones. La medida se adoptó después de que el republicano prometiera un intento por “desescalar” las operaciones migratorias en ese estado, en medio de una fuerte controversia pública.

Minneapolis, la principal ciudad del estado de Minnesota, sigue conmocionada por la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, de 37 años, que fue abatido el pasado sábado durante una operación de agentes federales. Pretti fue confrontado por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y recibió múltiples disparos mientras estaba siendo reducido, según informes oficiales y videos difundidos en redes sociales.

Irán responde a Trump tras la amenaza de ataque con una flota de barcos: "Nos defenderemos como nunca antes"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su muerte se produjo menos de tres semanas después de que otra ciudadana estadounidense, Renée Good, fuera también abatida por un agente de inmigración en la ciudad.

Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que los dos agentes implicados en el tiroteo contra Pretti fueron suspendidos de sus funciones, una medida calificada por la agencia como “protocolo estándar” en casos de disparos fatales, mientras continúa la investigación.

A pesar de sus declaraciones, en las que dijo querer reducir las tensiones alrededor de la campaña migratoria, Trump arremetió contra el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, por negarse a cooperar con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias.

Las dos muertes han desatado protestas y críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos

Trump advirtió que las autoridades locales “están jugando con fuego” al desafiar la ley federal, mientras que Frey respondió en X que “el trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”.

Las dos muertes han desatado protestas y críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos, con opositores de la administración y defensores de derechos humanos denunciando el uso excesivo de la fuerza y exigiendo investigaciones más transparentes sobre las operaciones federales en Minneapolis.

“Pudieron haber infringido el protocolo”

Este martes por la noche, Stephen Miller, alto asesor de Trump, reconoció que los agentes “pudieron haber infringido el protocolo”, previo a la muerte de Pretti. El texto dice que un agente de la patrulla fronteriza gritó "¡Tiene un arma!" varias veces mientras los agentes intentaban reducir al enfermero.

Atacaron con una sustancia desconocida a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un acto político

​​"Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, proporcionada por la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, proporcionada por la CBP, contra Pretti", dice el documento.

No precisa si las balas de ambos agentes alcanzaron al hombre ni especifica cuántos disparos se realizaron. Tampoco menciona si Pretti desenfundó el arma que llevaba, como sugirió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el tiroteo, lo que generó duras críticas.

BGD/DCQ