En su primera reunión del año, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), el ente que tiene a Jerome Powell como blanco de habituales ataques (y hasta insultos) del presidente Donald Trump, decidió mantener las tasas de interés sin cambios, entre 3,5% y 3,75%, de acuerdo con lo esperado por el mercado.

La decisión de la FED llegó luego de tres recortes consecutivas durante la última parte del año pasado, y en abierto desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump, que en público, en sus redes sociales y en cada entrevista que concede reclama a Powell que haga nuevos recortes.

A tal punto llega el enfrentamiento, que el mandatario incluso ya ha mencionado "a quien piensa poner en lugar de Powell en la FED". Impasible, Powell no responde a las acusaciones y se mantiene en el camino que estima conveniente, tanto él como el mercado, sin atender las amenazas de Trump.

El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero

La votación de este miércoles resultó en 10 a 2. Los gobernadores Stephen I. Miran y Christopher J. Waller votaron en contra de la decisión, manifestando su preferencia por un recorte inmediato de un cuarto de punto porcentual (25 puntos básicos).

Actividad económica, empleo e inflación

El comunicado oficial destaca que la actividad económica se ha expandido a un "ritmo sólido".

Sin embargo, esta vitalidad no se ha traducido en dinamismo laboral; el documento admite que el aumento del empleo se mantiene bajo, aunque la tasa de desempleo ha mostrado algunos signos de estabilización.

La mayor preocupación para el organismo sigue siendo el costo de vida. "La inflación sigue siendo algo elevada", señala el comunicado, subrayando que el Comité sigue "fuertemente comprometido" con el objetivo de devolver la inflación al 2%.

Desde el CEPEC señalaron que el comunicado refleja un *tono más conservador y estable*, con una visión algo más optimista del crecimiento, "pero sin señales inmediatas de un giro hacia la flexibilización".

En desarrollo...