Jueces de la Corte Suprema americana son cautelosos ante el intento de Trump de destituir a Cook

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos sugirieron que se muestran cautelosos del intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por acusaciones no probadas de fraude hipotecario, al señalar que la medida podría alterar la independencia de la Fed y sacudir a los mercados.

El gobernador de la Reserva federal aseguró que EEUU podría enfrentar una recesión si no se recortan más las tasas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante una audiencia en Washington el miércoles, jueces conservadores y liberales cuestionaron con dureza al procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, quien instó al tribunal a permitir que Trump destituya a Cook de forma temporal mientras avanza su demanda.

Incluso algunos magistrados designados por Trump se mostraron escépticos. El juez Brett Kavanaugh dijo que la postura del presidente “debilitaría, si es que no destruye, la independencia de la Reserva Federal”. La jueza Amy Coney Barrett preguntó si el riesgo para los mercados financieros era motivo de “cautela por nuestra parte”, aunque también sugirió que no estaba lista para respaldar plenamente la posición de Cook.

El caso pone a prueba el compromiso de la Corte Suprema con la independencia del banco central. Hasta ahora, el tribunal ha ayudado a proteger a la Fed de los intentos de Trump por tomar control, pero el caso Cook