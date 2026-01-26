El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares para las reservas internacionales y traspasó la barrera de los US$ 1.000 millones en lo que va de enero.

Este lunes, la autoridad monetaria informó la adquisición de US$ 39 millones, alcanzando los US$ 45.740 millones, el nivel más alto desde los US$ 45.806 millones del 8 de septiembre de 2021.

De esta manera encadenó 16 jornadas consecutivas de compras que suman US$ 1.017 millones.

Según cálculos del economista Federico Machado, las reservas netas están a US$ 293 millones de pasar de ser negativas a positivas, considerando encajes, swap con China y otros pasivos que vencen dentro de un año.

Si además se descentan los depósitos del Tesoro y los Bopreales a un año, las reservas "súper netas" se ubican en US$ 2.925 negativas.

Según la consultora Cohen, el Central está aprovechando "la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación".

"Esto, sumado al repunte del oro, permitió que subieran las reservas internacionales, aunque queda un largo camino por recorrer dado que el stock de reservas netas sigue siendo muy negativo", añaden.

- 5/1: US$ 21 millones.

- 6/1: US$ 83 millones:

- 7/1: US$ 9 millones.

- 8/1: US$ 62 millones.

- 9/1: US$43 millones.

- 12/1: US$ 55 millones.

- 13/1: US$ 55 millones.

- 14/1: US$ 187 millones.

- 15/1: US$ 47 millones.

- 16/1: US$ 125 millones.

- 19/1: US$ 21 millones.

- 20/1: US$ 8 millones

- 21/1: USS 107 millones

- 22/1: US$ 80 millones

- 23/1: US$ 75 millones

- 26/1: US$ 39 millones

Nueva política

En los últimos días de 2025, el Banco Central informó el nuevo esquema de actualización de bandas cambiarias y un programa de compra de dólares para fortalecer las reservas internacionales.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que la autoridad monetaria también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado.

Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

