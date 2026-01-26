lunes 26 de enero de 2026
ECONOMIA
Reservas

El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero

La autoridad monetaria ya suma 16 jornadas consecutivas con adquisición de divisas en su plan de fortalecimiento de las reservas internacionales.

Banco Central
Ernesto Mattos: “Está claro que hubo algún tipo de complicación en juntar las reservas” | Cedoc Perfil
Luis Machado
Luis Machado

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares para las reservas internacionales y traspasó la barrera de los US$ 1.000 millones en lo que va de enero.

Este lunes, la autoridad monetaria informó la adquisición de US$ 39 millones, alcanzando los US$ 45.740 millones, el nivel más alto desde los US$ 45.806 millones del 8 de septiembre de 2021.

Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la última semana de enero de 2026

De esta manera encadenó 16 jornadas consecutivas de compras que suman US$ 1.017 millones.

Banco Central

Según cálculos del economista Federico Machado, las reservas netas están a US$ 293 millones de pasar de ser negativas a positivas, considerando encajes, swap con China y otros pasivos que vencen dentro de un año.

Si además se descentan los depósitos del Tesoro y los Bopreales a un año, las reservas "súper netas" se ubican en US$ 2.925 negativas.

Reservas Banco Central

Según la consultora Cohen, el Central está aprovechando "la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación".

"Esto, sumado al repunte del oro, permitió que subieran las reservas internacionales, aunque queda un largo camino por recorrer dado que el stock de reservas netas sigue siendo muy negativo", añaden.

- 5/1: US$ 21 millones.

- 6/1: US$ 83 millones:

- 7/1: US$ 9 millones.

- 8/1: US$ 62 millones.

- 9/1: US$43 millones.

- 12/1: US$ 55 millones.

- 13/1: US$ 55 millones.

- 14/1: US$ 187 millones.

- 15/1: US$ 47 millones.

- 16/1: US$ 125 millones.

- 19/1: US$ 21 millones.

- 20/1: US$ 8 millones

- 21/1: USS 107 millones

- 22/1: US$ 80 millones

- 23/1: US$ 75 millones

- 26/1: US$ 39 millones

Nueva política

En los últimos días de 2025, el Banco Central informó el nuevo esquema de actualización de bandas cambiarias y un programa de compra de dólares para fortalecer las reservas internacionales.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que la autoridad monetaria también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado.

Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

LM

También te puede interesar
En esta Nota