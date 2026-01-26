Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la última semana de enero de 2026

En la última semana de enero, los plazos fijos en pesos siguen siendo una de las opciones elegidas por los ahorristas que buscan rendimientos seguros y predecibles. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente las tasas que las entidades financieras ofrecen por plazos fijos online a 30 días, permitiendo a los usuarios comparar y elegir la alternativa más conveniente antes de invertir.

Dólar hoy y dólar blue hoy, EN VIVO: el minuto a minuto de la cotización de este lunes 26 de enero de 2026

Plazos fijos: qué tasas de interés pagan los bancos hoy

Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días, según el último registro disponible del BCRA al 26 de enero de 2026.

Banco de la Nación Argentina: 26 %

Banco Santander: 21 %

Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

Banco BBVA Argentina: 23 %

Banco Macro: 27,5 %

Banco GGAL SA: sin dato informado

Banco Credicoop: 25 %

Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Estas tasas corresponden a plazos fijos constituidos a través de canales digitales, tanto para clientes como en muchos casos para no clientes.

Además de los bancos tradicionales, otras entidades del sistema financiero ofrecen tasas más altas para plazos fijos online, como Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco de Córdoba, Banco VOII, Crédito Regional y otros, con rendimientos que superan frecuentemente el promedio del mercado.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar dinero en casa no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un rendimiento conocido (la tasa de interés), es simple, seguro y permite que los ahorros comiencen a generar intereses desde el primer día. Compará tasas entre bancos. Las diferencias entre entidades pueden ser significativas, y muchos bancos informan tasas diferenciadas para clientes y no clientes. Evaluá distintos plazos. Aunque en esta nota se detallan las tasas a 30 días, los plazos más largos (60, 90 o más días) suelen ofrecer mejores rendimientos. Consultá las condiciones específicas antes de decidir. Revisá las condiciones especiales. Algunas entidades ofrecen tasas promocionales o bonificaciones para nuevos clientes, que pueden mejorar el rendimiento final de la inversión. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $400.000 a 30 días

6. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son son compensables; esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.

lv/ff