Plazos fijos arriba del 30%: El Tesoro y la falta de pesos empujan las tasas al alza

Los bancos subieron las tasas de interés para sus plazos fijos, algunos superando el 30% de Tasa Nominal Anual (TNA). Estos movimientos se dieron como respuesta a la primera renovación de deuda del 2026 que realizó el Tesoro el pasado miércoles, en donde logró sortear el primer compromiso del año en moneda nacional renovando el 98% de los vencimientos con un incremento en los rendimientos.

La reacción de los bancos llegó de manera inmediata ya que los vencimientos más cortos serán para el 27 de febrero próximo y con una tasa del 49,19% anual. Además, el mercado también estuvo expectante a estos movimientos del Tesoro, y esto se pudo ver en las tasas de caución en la Bolsa, en donde se alcanzaron picos de hasta 150% en las jornadas previas.

La estrategia de tasas altas y dólar quieto de Luis Caputo enfrenta un riesgo clave antes de llegar a abril

Entre los bancos que poseen el mayor volumen de depósitos ofrecen rendimientos en pesos que van del 20 al 28% en su TNA. Por otra parte, entre los bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes la brecha es mucho más amplia, ofreciendo entre 21 y 32% anual.

Medidas de corto plazo

La economista Débora Mollon, explicó a Perfil que la falta de liquidez que tiene el mercado, sumado a que el Tesoro convalidó una tasa más alta “explican parte de este movimiento al alza que estamos viendo en la tasa de plazo fijo de los bancos en estos días”.

Mollon destacó que estas medidas de corto plazo, "obedecen a la reacción rápida del mercado ante los niveles de inflación actuales y la necesidad de adquirir reservas por parte del BCRA".

Sin dudas que el Tesoro marca el rumbo de la tasa de corto plazo cada vez que sale a licitar su deuda. Sin embargo, “la pregunta es si este nivel de tasa es factible para impulsar la inversión, dado que las empresas y particulares que deben tomar deuda para proyectos productivos encuentran en el valor de la tasa actual un freno claro”, señaló la economista.

Bajó el tipo de cambio y subió las tasas de interés

El tipo de cambio oficial operó a la baja durante toda la semana pasada y cerró el viernes en $1.431 –el nivel más bajo desde el 20 de noviembre–, 2,4% por debajo del cierre de la semana previa y 1,9% en lo que va de enero, quedando a 8% del techo de la banda. Igual tendencia tuvieron el MEP y el CCL, que cayeron 1,2% y 0,6%, respectivamente, dejando la brecha con el oficial en 6%.

Al mismo tiempo, la sorpresa por la inflación más alta y la falta de liquidez en el sistema financiero –los préstamos volvieron a subir por encima de los depósitos– siguieron presionando sobre las tasas de interés, que continuaron al alza.

De esta manera, la tasa TAMAR alcanzó el nivel más alto desde principios de noviembre pasado y cerró la semana en 36% (3% TEM), 3 puntos porcentuales más que la semana anterior y cada vez más alejada del 29% con el que había terminado el año.

“La causa principal por la cual se mueve la inflación en Argentina es la tasa de interés”, advirtió un economista

Desde la consultora financiera Cohen opinaron que “con esta suba, la tasa le estaría ganando a la inflación de los próximos meses, lo que anima a los inversores a posicionarse en pesos –carry–, contribuyendo a frenar la dolarización de carteras y a que el BCRA compre divisas”.

Por qué las cauciones vuelan

Para entender por qué las tasas de caución superaron el 150% en las últimas semanas hay que remitirse a la implementación de la Fase 4 del plan monetario del BCRA, que tiene como objetivo acumular entre u$s10.000 y u$s17.000 millones durante 2026 para reforzar las reservas internacionales.

Para lograrlo, el BCRA se propuso comprar dólares en el mercado con la meta de no superar el 5% del volumen diario operado, aunque en varias jornadas excedió ese techo realizando compras directas en bloque fuera del Mercado Libre de Cambios. En lo que va de enero, ya acumuló más de u$s700 millones en compras, superando ampliamente las expectativas iniciales del mercado.

Según el asesor financiero, Iván Vallejos, “esta mecánica consiste en emitir pesos para adquirir las divisas, pero inmediatamente esterilizar esa emisión vendiendo bonos dollar linked al mercado, funcionando como una ‘aspiradora quirúrgica’ que seca la plaza de liquidez”.

El Tesoro logró renovar casi el 100% de los vencimientos y convalidó tasas de hasta 49% anual

Simultáneamente, el Tesoro reforzó esta estrategia de absorción de pesos en la licitación del 14 de enero, elevando las tasas: las Lecap más cortas, con vencimiento en febrero del 2026, se colocaron con una TEM de 3,39% (una TNA superior al 41%), mientras que las de mayo alcanzaron 2,86% mensual (una TNA superior al 34%). En términos anualizados, el ajuste implicó subas de entre 8 y 15 puntos porcentuales en los rendimientos efectivos comparado con la licitación de diciembre 2025.

El resultado es una escasez física de pesos en el sistema lo que genera picos extremos de demanda por liquidez de cortísimo plazo. “Así, el BCRA logra acumular reservas manteniendo el dólar estable (que cayó a mínimos del año en $1.430), pero la contracara inevitable es la volatilidad extrema en las tasas de caución, que oscilan entre 20% y 150% en cuestión de horas según la disponibilidad de pesos en la plaza”, detalló Vallejos.

GZ