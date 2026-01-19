Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la semana del 19 de enero de 2026

En la tercera semana de enero, los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que buscan un instrumento seguro y de rendimiento previsible. A través del comparador oficial, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen las entidades financieras por depósitos en pesos constituidos de manera online, lo que permite comparar opciones y elegir la más conveniente.

Nota: Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días, según el último registro disponible del BCRA y entidades financieras a enero de 2026.

Banco de la Nación Argentina: 22,5 %

Banco Santander: 21 %

Banco de Galicia y Buenos Aires: 21 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22 %

Banco BBVA Argentina: 21 %

Banco Macro: 24 %

Banco GGAL SA: sin dato informado

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 23 %

Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5 %

Las tasas corresponden a plazos fijos constituidos por canales digitales y pueden variar según el monto, la condición del cliente y la política comercial de cada entidad.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar el dinero en el hogar no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un retorno conocido (la tasa de interés), es simple, es seguro y permite que los ahorros comiencen a generar intereses desde el primer día. Comparar tasas entre bancos es clave. Hoy es posible constituir plazos fijos online incluso en entidades donde no se es cliente, ampliando las opciones disponibles. Evaluar el plazo de la inversión. Si no se necesita disponer del dinero en el corto plazo, los plazos más largos pueden ofrecer mejores rendimientos. Consultar siempre las tasas vigentes antes de invertir, ya que pueden actualizarse con frecuencia según las condiciones del mercado. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

6. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son son compensables; esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.

