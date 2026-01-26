Rally de los metales preciosos a raíz de la coyuntura geopolítica: “Cualquier cosa medida en dólares está subiendo”

El economista, Lionel Fernández, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el fuerte rally de los metales preciosos, el comportamiento del dólar, el riesgo país y la oportunidad que tiene Argentina para volver a financiarse en los mercados internacionales.

Lionel Fernández se refirió al presente y futuro del oro: “Obviamente, el oro ya estamos previendo para lo que es 6.000 dólares. Se habla para este año”. Sobre la misma línea, agregó que, “ya los grandes fondos de fundamentación, Cipri Mort, Goldman Sachs, Wells Fargo, ya previenen ese precio”.

El cobre y la plata también ven subas en sus cotizaciones

El fenómeno no se limita al oro. Según explicó, “la plata está superando los 100 dólares. Se habla que va a estar en 135 dólares a fin de año”, mientras que “el platino también” y “el cobre también” forman parte del mismo movimiento.

Fernández remarcó que este escenario no es nuevo para quienes siguen de cerca el mercado: “Nosotros le hemos adelantado a una productora ya hace más de dos años que se veía un ciclo alcista en metales”. Asimismo, afirmó que, “realmente, la performance se hace espectacular”.

Cuáles son las razones detrás del rally

Al explicar las causas del rally, enumeró varios factores clave: “Esto es por todo lo que es la geopolítica, por todo lo que es la emisión”. También sumó “todo lo que es el rum rum, la bala de Groenlandia, que también tuvo rum rum, lo de Venezuela también tuvo rum rum, lo de Irán también, obviamente”.

En ese contexto, el entrevistado destacó que la suba no responde solo a refugio de valor, sino también a un ciclo económico global sólido: “Porque hay una economía fuerte, porque no hay una ascensión todavía en el mundo”. A su vez, agregó una definición central: “Cualquier cosa medida en dólares está subiendo”.

Por eso, explicó, “sube el oro, por eso sube la plata, por eso sube el cobre”, con la excepción de las criptomonedas: “Salvo el Bitcoin y las criptomonedas, que fue uno de los peores activos de 2025, y en el 26 también está arrancando mal”.