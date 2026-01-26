El economista, Luis Palma Cané, conversó con Canal E y se refirió a la caída del riesgo país a 526 puntos, nivel similar al de 2018, lo cual reavivó el debate sobre el acceso al financiamiento externo, el rol de las reservas del Banco Central y la estrategia cambiaria del Gobierno.

“El tema del riesgo país es un tema matemático porque mide la diferencia entre el rendimiento del bono de 10 años de la Argentina con el bono de 10 años de Estados Unidos”, señaló Luis Palma Cané. En ese marco, explicó que, “quiere decir que si la tasa del bono de 10 años hoy es 4, entonces la Argentina tiene que pagar 4 más 5,26, 9,26”.

Argentina podría tener el rollover necesario gracias al dato de riesgo país

Asimismo, remarcó que la comparación regional sigue siendo desfavorable: “El promedio de riesgo país de América Latina, más bien para ser, vamos a hacer Sudamérica, es entre 250 y 260 puntos”. No obstante, consideró que el descenso permite empezar a pensar en el financiamiento de los vencimientos de deuda: “Estamos más cerca, por lo menos, más cerca de poder acceder con estos números al rollover necesario”.

Según detalló Cané, en 2024 vencen 20.000 millones de dólares de deuda externa, de los cuales solo se pagan 4.000 millones. “Faltan pagar 16 mil. Entonces, la única manera de pagar esto es hacer rollover”, explicó. Y aclaró: “No aumenta la deuda, pero tampoco se reduce. Lo que sí se tiene que pagar, sí o sí, y esto es muy importante, son los intereses”.

Argentina no se encuentra con posibilidades de abrir las bandas cambiarias

En ese contexto, puso el foco en el nivel de reservas: “Lo que hay que mirar muy, muy de cerca es el incremento de las reservas”. Luego, manifestó que, “hoy la Argentina no está en condiciones de liberar el tipo de cambio. Esa es la verdad. Y hay que decirlo con todas las letras”.

Sobre el esquema de bandas cambiarias, el entrevistado comentó su desacuerdo, aunque reconoció la lógica oficial: “Yo me opongo a las bandas. Pero la respuesta fue bastante coherente”. Según explicó, el objetivo es “ir generando confianza y que la gente se acostumbre, el mercado se acostumbre a que no va a haber grandes saltos”.

Sin embargo, sostuvo que ese esquema debe ser transitorio: “Una vez logrado eso, las bandas tienen que desaparecer. Y tienen que dejar libre el tipo de cambio. Flotar”. En ese sentido, advirtió sobre el atraso cambiario: “El mismo Banco Central hizo un análisis del tipo de cambio real al año 24 y ya estamos un 6% atrasados”.