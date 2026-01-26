Ramiro Tosi: “Más allá de que haya pasado el famoso riesgo kuka, no ha cambiado significativamente el panorama de la economía”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, analizó la coyuntura económica argentina, el desempeño de la actividad y el consumo, el superávit comercial impulsado por la energía y el impacto del turismo emisivo y el dólar tarjeta sobre las cuentas externas.

Ramiro Tosi señaló que los últimos datos disponibles reflejan un panorama complejo para la economía. “Los datos económicos más relevantes los conocimos la semana pasada, que son básicamente los datos de actividad que trajo el EMAE de noviembre, los indicadores de consumo masivo”, explicó. En ese sentido, remarcó: “Estos dos indicadores, tanto actividad como consumo masivo, vinieron muy flojos”.

El panorama de la economía no tuvo novedades más allá de que se terminó el periodo electoral

Asimismo, subrayó que el contexto político no logró revertir la tendencia: “Sigue mostrando que la economía, más allá de que haya pasado el famoso riesgo kuka, como dice el Gobierno, y haya pasado ya más de un mes en las elecciones, no ha cambiado significativamente el panorama de la economía”.

Entre los datos positivos, Tosi destacó el resultado del comercio exterior. “El dato positivo de la semana fue el balance comercial que se logró en 2025”, indicó. Aunque aclaró que las importaciones crecieron más que las exportaciones, precisó: “Argentina volvió a tener un superávit comercial un 40% menor que en 2024, pero superávit comercial al fin de casi 12.000 millones de dólares”.

Superávit en el sector energético

A su vez, explicó que el principal motor fue el sector energético: “Impulsado claramente por un actor que ya empieza a ser un agente de cambio estructural, que es la energía”. Sobre la misma línea, detalló: “De esos 11.800, 7.800 millones de dólares de superávit energético”.

Con respecto al gasto del turismo en el exterior, el entrevistado explicó cómo se mide: “Todo lo que es gasto de lo que se llama turismo emisivo, hay dos números distintos”. En ese sentido, indicó que el INDEC releva la cantidad de personas que entran y salen del país, pero aclaró: “El INDEC no revela cuánto gastan porque lo que asume es un gasto promedio que es bastante discutible”.

El dato más preciso, señaló, surge del Banco Central: “El balance cambiario del Banco Central, donde ahí sí te muestra los consumos con tarjeta de crédito y de servicios de turismo”. Con esos números, afirmó: “Si vos mirás lo que se llama la balanza turística del año pasado hasta noviembre, ya estaba cerca de 9 mil millones”.