Crece la inclinación por el carry trade ante los niveles de tasa

El economista, Alejandro Bianchi, dialogó con Canal E y mencionó que el mercado financiero atraviesa una etapa de transición marcada por tasas de interés reales positivas, un dólar relativamente estable y un riesgo país que aún se mantiene elevado.

Alejandro Bianchi explicó que, tras una fuerte baja posterior a las elecciones, las tasas volvieron a mostrar cierta presión. “La tasa, las primeras semanas de enero, después de haber bajado muchísimo, desde la elección de medio término a la fecha, recordemos que antes de la elección de medio término la tasa tocó casi 60%”, señaló. Según precisó, actualmente se ubica “más cerca de 31 y medio”, lo que implica “una tasa más cercana al 37%” en términos efectivos anuales.

El nivel de tasa positivo se refleja en el mercado

En ese contexto, remarcó que los instrumentos en pesos reflejan ese escenario: “Las letras en el mercado y los bonos en pesos cotizan en línea con eso, uno puede ver tires de 38 hasta 40% en algunos casos”. Asimismo, dijo que se trata de una tasa real muy elevada si se la compara con la inflación esperada. “La tasa de inflación para los próximos 12 meses está planteada en el 20,1%, con lo cual, te da una tasa real positiva de casi 14%”, afirmó.

Ese diferencial explica, según Bianchi, el comportamiento del dólar en las últimas semanas. “Obviamente eso beneficia o hace más propenso al inversor a inclinarse hacia el carry trade y capaz que de ahí también la poca fuerza que ha tenido el dólar las últimas semanas, donde inclusive ha bajado un poquito”, explicó.

Ilusión monetaria

Sobre la percepción social de las tasas, señaló que existe una distorsión producto de la historia inflacionaria argentina. “Ahí siempre hay un poco de ilusión monetaria y de juegos de velocidades de cosas”, sostuvo. Y agregó: “Eso es claramente un poco el eje que tenemos medio movido los argentinos”.

En ese sentido, el entrevistado comparó la situación local con el contexto internacional. “Cuando vos mirás la tasa de la FED es 3.75% anual, vos me estás diciendo que un 2% mensual es poco”, dijo, y explicó que, “la lógica es que a medida que nos vayamos normalizando, las tasas tienen que ir a un nivel más bajo”.

Sin embargo, advirtió que el riesgo país sigue siendo un factor determinante. “Argentina no tiene una historia y un track record, tiene un prontuario directamente en el tema de pago de deuda”, afirmó.