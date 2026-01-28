Atacaron con una sustancia desconocida a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un acto político

La legisladora demócrata Ilhan Omar fue atacada con un líquido de origen desconocido durante el primer cabildo abierto del año que encabezó en Minneapolis. El episodio ocurrió sin que la actividad se suspendiera, ya que la congresista optó por continuar con su exposición.

La agresión se produjo instantes después de que Omar comenzara a hablar ante el público en un centro comunitario ubicado en el norte de la ciudad. Un hombre sentado en la primera fila le arrojó una sustancia utilizando una jeringa. El atacante fue rápidamente neutralizado por el equipo de seguridad y retirado del recinto, mientras los asistentes reaccionaban con aplausos ante su expulsión.

“Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas”, expresó Omar al retomar su discurso frente a los vecinos que participaban del encuentro.

Un corresponsal de la agencia AFP que cubría el cabildo confirmó que el agresor fue sacado del lugar sin que la actividad se interrumpiera. En ese contexto, la congresista sostuvo: “Nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos arrojen”.

El incidente tuvo lugar durante una asamblea pública en Minneapolis, una ciudad atravesada en las últimas semanas por un clima de alta conflictividad social. En ese mismo distrito, dos ciudadanos estadounidenses murieron este mes en el marco de operativos vinculados a políticas migratorias, lo que derivó en protestas y episodios de tensión.

El atacante fue reducido por el personal de seguridad y escoltado fuera de la sala | AFP

El ataque contra Omar generó expresiones de repudio por parte de dirigentes de distintos espacios políticos. El intendente de Minneapolis, Jacob Frey, calificó lo ocurrido como “inaceptable”.

“La violencia y la intimidación no tienen cabida en Minneapolis. Podemos discrepar sin poner en riesgo a la gente”, afirmó Frey, al tiempo que remarcó que ese tipo de conductas “no serán toleradas en nuestra ciudad”.

Desde el Partido Republicano también se manifestaron críticas al ataque. La congresista por Carolina del Sur, Nancy Mace, expresó su rechazo a lo sucedido. “Estoy profundamente perturbada”, señaló a través de un comunicado oficial.

“Por mucho que discrepe vehementemente de su retórica —y lo hago—, ningún funcionario electo debería sufrir agresiones físicas. Esto no es lo que somos”, sostuvo Mace.

Críticas al ICE por parte de Ilhan Omar

Minutos antes del episodio, Omar había reclamado públicamente la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante su intervención ante los asistentes al cabildo.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se puede reformar. No se puede rehabilitar. Debemos abolirlo definitivamente. Y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debe renunciar o enfrentar un juicio político”, afirmó la congresista desde el escenario.

La legisladora demócrata Ilhan Omar dijo: "Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas" | AFP

En registros audiovisuales que circularon posteriormente en redes sociales, se observa que algunas personas ubicadas detrás de Omar le sugirieron interrumpir su exposición para ser revisada tras el ataque. La legisladora desestimó la propuesta y pidió continuar con el acto. “Por favor, no dejen que se lleven el espectáculo”, dijo.

Más adelante, volvió a referirse al agresor sin identificarlo directamente. “Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: somos fuertes en Minnesota y nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos arrojen”, expresó.

Al concluir el evento, Omar dialogó con la prensa y volvió a aludir al episodio. “He sobrevivido a la guerra. Y definitivamente sobreviviré a la intimidación y a todo lo que esta gente crea que pueda lanzarme, porque así soy”, declaró.

