Un trágico accidente de avión ocurrido este miércoles en el oeste de la India provocó la muerte de cinco personas, entre ellas el viceprimer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, y otros cuatro pasajeros. No hubo sobrevivientes del hecho.

"Según la información inicial, ninguna persona a bordo sobrevivió al accidente", indicó la Dirección General de Aviación Civil (DGCA), el ente regulador de la aviación en el país asiático, a través de un comunicado difundido horas después de la tragedia.

El organismo explicó que el accidente fue protagonizado por una aeronave Learjet 45 de tamaño mediano en el que viajaban cinco personas a bordo ente el dirigente indio, dos miembros de su equipo y dos tripulantes.

El avión que se accidentó había sido contratado para realizar un viaje oficial que constaba de volar desde Mumbai hasta Baramati, donde el político viajaba para hacer campaña en el marco de una elección local. No obstante, la aeronave se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto de destino.

En las imágenes difundidas sobre el accidente se pueden ver los restos del avión envuelto en llamas junto a una densa columna de humo, como así también a un grupo amplio de personas alrededor de la escena. Las causas del accidente aún se encuentran siendo investigadas.

El viceprimer ministro del estado de Maharashtra que falleció en el accidente tenía 66 años y era fundador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP) y sobrino del veterano político Sharad Pawar. Era conocido por ser una de las figuras políticas más influyentes en su estado.

Pawar contaba con una amplia trayectoria en la política regional y, tras apartarse del partido de su tío, se volvió el líder de una facción que luego fue reconocida oficialmente por la Comisión Electoral y se volvió parte de la coalición gobernante en el Estado en conjunto con el partido del primer ministro Narendra Modi.

Tanto Modi como otros dirigentes políticos indios, incluyendo al ministro de Defensa, Rajnath Singh, el ministro de Comercio, Piyush Goyal, y el líder de la oposición, Rahul Gandhi, se lamentaron por la muerte del dirigente y enviaron sus condolencias tanto por él como por el resto de víctimas del accidente.

