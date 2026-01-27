Tragedia en Bariloche: una mujer murió al tirarse de una cascada no habilitada

Este lunes, una turista de 55 años murió tras protagonizar un accidente fatal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. La mujer sufrió un fuerte traumatismo craneal al arrojarse de la Cascada Frey, lo que generó consternación entre los visitantes y motivó una advertencia oficial sobre el uso indebido de áreas naturales para actividades recreativas.

El episodio ocurrió poco antes de las 19:30, en las inmediaciones del final del brazo Tristeza, dentro del área protegida. Allí fue hallada sin vida la mujer oriunda del partido bonaerense de Pilar, luego de impactar su cabeza contra una formación rocosa del lugar.

"Lamentablemente la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió", confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Río Negro, con picos de ocupación del 85%: la localidad a un paso de Bariloche que dio la sopresa

Comunicado oficial del Parque Nacional Nahuel Huapi

El Parque Nacional difundió un parte oficial a través de su cuenta institucional de Facebook para informar los detalles del hecho. "El lunes 26 de enero, a las 19:24 horas, se recibió una denuncia por un accidente ocurrido en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas", señalaron desde el organismo.

Comunicado del parque nacional Nahuel Huapi por la muerte de la mujer que se arrojó de la Cascada Frey

En esa línea, ampliaron: "Una mujer de aproximadamente 50 años, oriunda de Pilar, se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente. Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales", detallaron.

De acuerdo con el informe de los peritos, la víctima "se golpeó la nuca con una roca", impacto que le provocó la muerte de manera inmediata. Testigos indicaron que la mujer —cuya identidad no fue difundida— se encontraba junto a su esposo, de 57 años, en un sector del lago al que sólo se accede mediante navegación. Tras la caída, el hombre pidió ayuda e intentó reanimarla, sin éxito.

Pobre Patagonia: además de los incendios, el tren Viedma-Bariloche arrolló a un viejo Renault 12

Advertencia por actividades prohibidas en Bariloche

Tras el accidente, se desplegó un operativo que incluyó a guardaparques, efectivos del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y personal de la Prefectura Naval Argentina.

Una vez confirmada la muerte, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que ordenó las primeras diligencias para establecer las circunstancias del hecho. Recién cerca de la 01:00 de la madrugada, los rescatistas lograron retirar el cuerpo del agua, según consignaron medios locales.

Desde la administración del Parque se informó que el traslado se realizó inicialmente por tierra desde el sector de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y luego por vía acuática hasta Bahía López. Allí, efectivos de la Policía de Río Negro llevaron adelante las pericias correspondientes y dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

Un hombre que volvía de pasar sus vacaciones en Bariloche murió en un accidente en la ruta

Las autoridades del Parque Nacional reiteraron que las cascadas no están habilitadas para ser utilizadas "tipo tobogán" y recordaron que ese tipo de prácticas se encuentran "totalmente prohibidas por extremas razones de seguridad".

"Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima", concluyeron en el comunicado oficial.

NG /fl