Un hombre que volvía de pasar sus vacaciones en Bariloche murió en un accidente en la ruta

Un hombre de 64 años volvía de pasar sus vacaciones en Bariloche y murió en un accidente de auto sobre la Ruta Nacional 237, a pocos kilómetros de la localidad de Piedra Águila, en la provincia de Neuquén. Una mujer de 54 años sufrió heridas leves tras el impacto.

Según informó LM Neuquén, el siniestro se produjo este miércoles por la tarde, en dirección al sur, mientras la víctima y una acompañante, que viajaban en un Renault Sandero Stepway, regresaban de unas vacaciones en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Rio Negro.

El comisario Raúl Levio relató a los medios locales que el conductor “habría perdido el control del vehículo tras morder banquina, cruzarse de carril y luego realizar cinco tumbos, antes de quedar sobre sus cuatro ruedas”.

El hombre murió en el instante, mientras que la mujer recibió atención médica en el hospital y se encuentra fuera de peligro. Autoridades sanitarias y policiales afirmaron que la víctima “salió despedido del auto”.

En el sitio del siniestro trabajaron agentes de la Policía Vial, encargados de las tareas de rescate y corte parcial de la calzada para preservar la seguridad del resto de los conductores.

Por el momento se desconoce si el conductor utilizaba cinturón de seguridad, según el medio local. No se requiere autopsia y el cuerpo del fallecido será entregado a sus familiares, también de Boedo.