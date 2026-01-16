Río Negro, con picos de ocupación del 85%: la localidad a un paso de Bariloche que dio la sopresa

La provincia de Río Negro registró durante la primera mitad de la temporada de verano índices de ocupación turística que oscilaron entre el 70% y el 76% en promedio, con picos del 85% en localidades como Dina Huapi, que se posicionó como uno de los destinos más destacados del verano 2026 en la Patagonia.

Cuáles son los destinos más elegidos en Río Negro

De acuerdo con los informes correspondientes a la primera quincena de 2026, se observó una fuerte demanda turística en la Región Andina y la estepa, mientras que la costa atlántica rionegrina también presentó altos niveles de ocupación. En el sur de la provincia, los destinos más visitados fueron:

Bariloche : la ciudad insignia de la cordillera patagónica alcanzó un 80% de ocupación , consolidándose como uno de los destinos de montaña más elegidos del país. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dina Huapi : sorprendió al liderar el ranking provincial con un 85% de ocupación .

El Bolsón : registró un 70,1% , con turistas atraídos por actividades como trekking , rafting y su reconocida gastronomía regional .

Viedma : en la región marítima, la capital provincial informó una ocupación del 76,2% .

Las Grutas: el tradicional balneario de aguas cálidas promedió un 70% durante los primeros diez días del año.

Las rutas más bellas de la Argentina para recorrer al menos una vez en la vida | Perfil

Por qué Dina Huapi fue uno de los lugares más visitados

Ubicada en el extremo oeste de la provincia de Río Negro, Dina Huapi, a solo 15,2 kilómetros y a minutos de auto de Bariloche, se consolidó como una de las grandes revelaciones del verano. Su ubicación estratégica la sitúa como portal de la Estepa Patagónica a través de la Ruta Nacional 23 y como acceso norte a la Zona Andina rionegrina por la Ruta Nacional 40.

Su nombre es apocope de Dinamarca, de donde provienen los primeros pobladores, y “Huapi” que significa “isla” en lenguaje Mapuche. La localidad está rodeada por el lago Nahuel Huapi, el río Ñirihuau, el río Limay y un entorno de cerros y paisajes naturales, lo que le otorga una atmósfera tranquila y pacífica, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y conectar con la naturaleza.

Astroturismo, caminatas nocturnas y relatos del cosmos: dos noches para mirar el cielo en La Cumbre y Agua de Oro | Perfil

Entre sus principales atractivos turísticos se destacan el Cerro Leones y el Cerro Villegas. Además, Dina Huapi cuenta con casi cinco kilómetros de costa sobre el lago Nahuel Huapi, con acceso libre a playas públicas poco concurridas.

Para quienes desean llevarse un recuerdo, la localidad ofrece mercados artesanales con productos originales y de alta calidad, ubicados en un punto estratégico y con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

En materia de gastronomía, se destacan platos regionales como la trucha, las carnes ahumadas o al asador, la cocina de autor y las picadas artesanales, acompañadas por cervezas artesanales.

Por último, Dina Huapi cuenta con diversos emprendimientos dedicados a la producción artesanal, donde se elaboran y comercializan chocolates, cerveza artesanal, whisky, ahumados, dulces, alfajores, vinos, licores y helados, entre otros productos típicos de la región.

mc.

lt