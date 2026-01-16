Cuenta DNI ofrece múltiples descuentos durante el verano para quienes son clientes del Banco Provincia. El beneficio principal es un 25% de ahorro diario en comercios adheridos, con un tope semanal de $10.000 por marca, lo que permite que las familias puedan aprovechar el descuento de forma conjunta.

Cómo usar Cuenta DNI del Banco Provincia durante el verano

Para dimensionar el impacto del beneficio, se estima el gasto coordinado de una familia tipo, compuesta por dos adultos y un hijo mayor de 13 años, a lo largo de una quincena:

Cenas y almuerzos : en locales como Manolo o Chichilo , una comida de $90.000 puede reducirse a $70.000 si los dos adultos dividen el pago. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ahorro acumulado : si repiten la salida dos veces en la quincena , el ahorro total alcanza los $40.000 .

Heladerías premium : en cadenas como Lucciano's o Freddo , la familia puede ahorrar hasta $24.000 en la quincena si cada integrante paga por separado para aprovechar los topes individuales .

Alfajores y productos regionales : una caja de 8 alfajores Havanna (edición Playa Bristol / Playa Grande ) baja de $28.000 a $21.000 .

Otras marcas : en Guolis , una caja de 12 unidades que cuesta $33.000 queda en menos de $25.000 .

Meriendas playeras : compras en Atalaya , El Topo , SAO o La Fonte d'Oro permiten ahorrar desde $5.000 por operación , según el monto del ticket.

Full YPF : los fines de semana , estos locales ofrecen un 25% de descuento adicional , con un tope semanal de $8.000 .

Gasto hormiga: si cada integrante gasta $40.000 en snacks y bebidas, el ahorro individual puede llegar a $20.000 en la quincena.

Cuáles son los rubros incluidos en la promoción

Los usuarios de Cuenta DNI cuentan con descuentos en diversos rubros gastronómicos y de entretenimiento, entre ellos: