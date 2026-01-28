Irán anunció que publicará los nombres de los muertos en las protestas contra el régimen

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ordenó la publicación de las identidades de las personas fallecidas en las manifestaciones en contra del gobierno que comenzaron a finales de diciembre. Según los datos oficiales, se estima que se trata de unas 3.000 personas, aunque organizaciones civiles señalan que hay más de 6.000 víctimas.

Asimismo, el jefe adjunto de prensa de la oficina presidencial, Mehdi Tabatabaei, publicó en sus redes sociales un breve mensaje en el que lo confirmó, "se harán públicos los nombres y datos de todas las personas fallecidas en los recientes y trágicos sucesos".

Represión en Irán: aumentan los muertos y no hay cifras oficiales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, hizo referencia a un mecanismo mediante el cual se investigarán informaciones falas que se difundan, o hayan sido difundidas en redes. "También se ha establecido un mecanismo para que cualquier información o declaración contradictoria pueda ser investigada y verificada exhaustivamente. Esta medida es una clara respuesta a los mensajes falsos y fabricados. Para exponer a cualquiera que mienta".

Sumado a los disturbios y la lamentable cantidad de víctimas de la represión que la situación de Irán trajo consigo, las autoridades denuncian que Estados Unidos e Israel fueron los encargados de respaldar a “terroristas” y “alborotadores” en contexto de su conocida disputa internacional. según afirman, esas personas infiltradas habrían sido los responsables del aumento del numero de fallecidos, contando entre ellos a miembros de la fuerza militar. Todo ello con el objetivo de permitir que Trump cumpla su amenaza de intervenir militarmente el país, declararon.

Los motivos de las protestas

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre debido a la situación critica del país. Una moneda extremadamente devaluada, inflación en aumento constante y una sociedad cansada de la represión. Además, se suma la tensión con su vecino Israel y, por consecuencia, con Estados Unidos.

Irán admitió más de 3.000 muertos en las protestas callejeras, pero los atribuyó a "incidentes terroristas"

Al grito de “muerte al dictador” los ciudadanos iraníes llevaron adelante durante todo este tiempo una de las protestas más importantes de la historia del país, desde las ocurridas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini.

A esto se sumaron cortes eléctricos y de internet en varios puntos de la ciudad, amenazas constantes por parte del gobierno y represiones violentas.

Las ofensivas de Trump

Lejos de quedarse callado, Trump aprovechó en el tiempo que duraron las manifestaciones, cada oportunidad para expresarse.

Este miércoles 28 lo hizo por ultima vez advirtiendo a las autoridades iraníes que una armada masiva se dirige hacia su país. El anuncio fue mediante sus redes sociales y dejo en claro su postura. Encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, “es mayor que la enviada a Venezuela” y está preparada para actuar con “rapidez y fuerza si fuera necesario”, escribió en X.

EE.UU. envía una poderosa flota al Golfo y sube la tensión con Irán

En otro mensaje, el presidente afirmó que esperaba que Irán aceptara negociar “un acuerdo justo y sin armas nucleares”, y advirtió que, ante la falta de avances, se lanzó la denominada “Operación Martillo de Medianoche”, que derivó en una “destrucción masiva” del país.

RG/DCQ