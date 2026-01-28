Irán responde a Trump tras la amenaza de ataque con una flota de barcos: "Nos defenderemos como nunca antes"

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue en aumento luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el envío de una flota militar a la región del Golfo Pérsico. La escuadra, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, fue desplegada en respuesta a las protestas violentas que sacudieron Irán desde finales de 2025, las cuales fueron reprimidas por el régimen iraní.

En medio de esta escalada de amenazas, Irán, bajo el liderazgo de Alí Hoseiní Jamenei, respondió con contundencia. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la misión permanente de Irán ante la ONU expresó que, aunque el país está dispuesto a sentarse a negociar con EE. UU. sobre un acuerdo basado en el respeto mutuo, de ser "acorralado", no dudará en defenderse "como nunca antes". Este comunicado llega como respuesta a las palabras de Trump, quien afirmó que la flota militar está "dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario".

Trump también rememoró las tensiones previas con Irán, haciendo referencia a la Operación Martillo de Medianoche, que se desarrolló en junio de 2025 tras el ataque israelí a Irán. “¡El tiempo se acaba! Es esencial que lleguen a un acuerdo”, declaró Trump, presionando a Irán a frenar su desarrollo de armas nucleares y llegar a una solución que beneficie a ambas partes. No obstante, la postura iraní es clara: "Si somos atacados, responderemos con fuerza", señaló el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi.

Irán no busca la guerra, según Gharibabadi, pero también advirtió que cualquier "acción estúpida" por parte de Estados Unidos no quedará sin respuesta. En este sentido, el viceministro aclaró que la respuesta de Irán no se limitaría a un conflicto directo con EE. UU., sino que tendría un impacto más amplio en la región. "Las bases militares estadounidenses en el Medio Oriente serán el objetivo principal", agregó.

Este tenso escenario se desarrolla en un contexto delicado. Las protestas, que comenzaron en diciembre de 2025, causaron una gran cantidad de víctimas entre la población iraní, y el régimen sigue enfrentando la presión internacional por su manejo de la situación interna. Además, la presencia de la Armada de Estados Unidos en la región no solo aumenta las tensiones, sino que también refuerza las amenazas de un posible conflicto abierto.

La operación militar en curso incluye maniobras aéreas y de combate en el Golfo Pérsico, diseñadas para demostrar la capacidad de los EE.UU. de proyectar poder aéreo y naval en la región. Trump destacó que esta flota es incluso mayor que la que se envió a Venezuela en enero de 2026, donde la intervención culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Si bien las autoridades de EE.UU. buscan presionar a Irán hacia una negociación, la respuesta de Teherán deja claro que no cederá ante lo que consideran una agresión. Con ambas naciones armando sus fuerzas, la situación en el Medio Oriente sigue siendo extremadamente volátil. ¿Será posible evitar un conflicto mayor, o la región se dirige hacia una nueva escalada militar?

