Trump lanza advertencia a Irán mientras buques de guerra llegan a la región

El presidente Donald Trump advirtió a Irán que el tiempo se está agotando para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, y señaló que una flota de buques de guerra estadounidenses que ingresa a la región está lista para completar su misión “con velocidad y violencia”.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que quiere que Irán se siente a la mesa y negocie un “acuerdo justo y equitativo — SIN ARMAS NUCLEARES”, y afirmó que un ataque sería mucho peor que los bombardeos que ordenó contra el programa nuclear iraní en junio pasado.

Donald Trump lanzó una dura advertencia a Irán sobre el acuerdo nuclear: “El tiempo se acaba”

Trump ha advertido repetidamente a Irán que EE.UU. podría lanzar otro ataque contra el país, aunque esas amenazas estaban vinculadas a una represión mortal de las protestas que comenzó a fines de diciembre. El mandatario ha dicho anteriormente que el programa nuclear de Irán fue “aniquilado” en los ataques de junio.

La publicación más reciente de Trump impulsó los precios del crudo a máximos de la sesión.

Irán desafía a EE.UU. y prepara sus fuerzas para “una guerra total”

El lunes, la agencia semioficial Iranian Students News Agency informó que el canciller Abbas Araghchi y el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, están intercambiando mensajes de manera “informal”. Varios países se han ofrecido a mediar entre EE.UU. e Irán tras la escalada de tensiones.

Las especulaciones de que otro ataque estadounidense podría ser inminente crecieron después de que el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque asociado ingresaran a la región en los últimos días.

