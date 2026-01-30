Arrastró a un perro atado a una camioneta por la calle y lo mató: un detenido por crueldad animal en Chaco

Un grave caso de maltrato animal generó conmoción e indignación social en la localidad de Las Breñas, luego de que se conociera un episodio en el que un hombre arrastró a un perro atado a una camioneta, provocándole heridas mortales. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó y fue clave para el avance de la investigación judicial.

Según la denuncia, el episodio ocurrió durante la tarde del 29 de enero, cuando el conductor de una camioneta circulaba por la vía pública llevando al animal sujeto a un acoplado, arrastrándolo sobre el asfalto. Como consecuencia de la maniobra, el perro sufrió lesiones de extrema gravedad y murió poco después.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y grupos vecinales, lo que derivó en una fuerte reacción de repudio por parte de la comunidad y organizaciones defensoras de animales. Testimonios indicaron que el hecho se produjo ante la presencia de transeúntes, descartando una situación accidental.

El Gobierno del Chaco estableció asueto el 2 de febrero por la fundación de Resistencia

A partir del material fílmico y las tareas investigativas, personal policial logró identificar al presunto autor, quien fue conducido y posteriormente aprehendido, quedando vinculado a una causa por supuesto maltrato y crueldad animal.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Rural, que dispuso las medidas judiciales correspondientes en el marco de la Ley Nacional N.º 14.346, que protege a los animales frente a actos de abuso y crueldad. Las actuaciones continúan para determinar las responsabilidades penales del acusado.