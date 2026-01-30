Kelly Olmos: "El mileísmo es mucho más dañino que el menemismo"

La exministra de Trabajo, Kelly Olmos, describió el proyecto de reforma laboral del Gobierno como "muy nocivo" y afirmó que el "mileísmo es mucho más dañino" que el menemismo.

Olmos aseguró en declaraciones a Splendid 990 AM que el gobierno actual posee una "impronta de imitación a Trump muy dañina y unilateral".

La exfuncionaria presentó un proyecto de ley como alternativa al del oficialismo que, bajo la premisa de modernización, en realidad "nos retrotrae al siglo XIX".

Peronismo

Sobre la situación interna del peronismo, Olmos sostuvo que "el peronismo está en una transición para definir nuevos liderazgos hacia el futuro" que logren construir una alternativa política.

Al ser consultada por Cristina Kirchner, la definió como una "presencia fuerte" y una "referencia muy importante", pero insistió en que el proceso requiere una "transición institucional con mucha presencia de nuestros gobernadores, de nuestros intendentes".

Para la exministra, la clave de la renovación reside en la participación democrática: "Lo que no se puede resolver por acuerdo debe resolverse con la consulta de los afiliados”.

Reforma laboral

En respuesta al proyecto de reforma laboral del Gobierno, Olmos presentó un proyecto de "sistema de instituciones laborales que miran al siglo XXI".

Entre los ejes principales, propone asegurar la "vigencia automática de acuerdos" paritarios para evitar que el Estado use la "homologación como un mecanismo de obstrucción".

Además busca la "reducción de la jornada laboral" para "pasar de las 48 horas semanales actuales a 40 de una manera gradual durante 6 años".

El proyecto también incluye reformas en materia social y de seguridad social, planteando ampliar la licencia por corresponsabilidad parental "a 30 días" y regular el trabajo en plataformas para combatir la "explotación y precariedad".

Por último respecto a los despidos, Olmos defendió que "las indemnizaciones son derechos alimentarios y el que lo tiene que recibir lo debe recibir en un solo pago", sugiriendo que, ante dificultades del empleador, "si hay que financiar que financie el Banco Nación, sin subsidio, pero con un crédito adecuado".