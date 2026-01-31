La oposición afila el discurso y desafía el relato de Llaryora

La apertura de sesiones de la Unicameral en Laboulaye estará atravesada por algo más que el discurso de Martín Llaryora. El clima político llega recalentado por el conflicto entre el Ejecutivo y el juecismo tras el “bloqueo” del Tribunal de Cuentas a la compra de drones para la Policía, una disputa que escaló al fuego cruzado institucional y terminó judicializada.

La gestión Llaryora llevó el conflicto a la Justicia con una denuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien acusó al órgano de control de abuso de autoridad y de actuar como actor político. Al redoblar el embate, Luis Juez contraatacó: “El gobierno de ‘Gildo’ Llaryora manda a su ministro de ‘inseguridad’ a denunciar porque le frenaron un negociado disfrazado de licitación. El problema no son los drones, sino los La-Drones”.

La UCR que responde a Rodrigo de Loredo se alineó con el juecismo, defendió el rol de control y amplió las críticas a la política de seguridad y a la toma de deuda por 800 millones de dólares. “Prometen obra pública, pero saldrán a recomprar deuda que vence este año y en 2027 porque no hay con qué pagar”, advirtió el bloque.

Desde el oficialismo denunciaron “obstrucción política” y alertaron que Córdoba queda “indefensa frente al delito”. La oposición respondió en bloque: no se trata de frenar la gestión, sino de controlar una compra millonaria.

Laboulaye, escenario político

La ciudad del sur provincial será el epicentro de la política cordobesa. Mientras Llaryora desembarcó 48 horas antes del acto formal para reforzar la agenda de gestión en la región, la oposición aprovechará la jornada de hoy para exhibir poder territorial y alineamientos en un año preelectoral.

En su movida, el senador Juez y el diputado nacional Gabriel Bornoroni se mostrarán juntos en el marco del discurso del gobernador, en una señal explícita de fortalecimiento de la alianza entre el Frente Cívico y La Libertad Avanza en Córdoba.

Luis Juez encabezará una reunión con dirigentes de la región junto a Gabriel Bornoroni en el Club Restaurante, también de la zona, para trabajar sobre la organización territorial.

En la previa de la ceremonia —que se realizará en el Cine Teatro Sporting— Juez encabezará un encuentro con dirigentes y militantes del sur provincial, en el Club Restaurante, con el objetivo de fortalecer el trabajo político, el intercambio de ideas y la organización territorial. A ese cónclave se sumarán Bornoroni y otros libertarios de la región.

Por protocolo, tanto Juez como Bornoroni tienen asegurada una silla en la asamblea legislativa. Rodrigo de Loredo también estará presente en la apertura, invitado por el bloque de la UCR. Dicen que “eso fue garantizado”. Luego del acto, el exdiputado radical se reunirá con intendentes de la zona y legisladores de la UCR. La mira está puesta en rearmar la estructura propia. Más adelante se verá la política de alianzas rumbo a las elecciones.

De Loredo se reunirá con intendentes de la región, busca rearmar la estructura propia. Más adelante verá la política de alianzas para el 2027.

Laboulaye mostrará, así, dos postales en paralelo: Llaryora y su gabinete reforzando la gestión y una oposición fragmentada en lo formal pero activa en lo político, con la sociedad Juez–Bornoroni por un lado y el armado radical de De Loredo por otro. Si se cruzan, habrá saludo. Algunos interlocutores reconocen que la relación está “fría”, pero “no rota”.

Ofensiva opositora

Las expectativas opositoras frente al mensaje del gobernador son, en el mejor de los casos, moderadas. Los halcones son pesimistas y lanzan su embate.

“Como esperar algo, no esperamos mucho. Estos dos años de gobierno han mantenido más o menos la misma tónica: desligarse del pasado y querer construir un relato como si ellos fueran algo nuevo. Lo bueno es que los cordobeses ya le picaron el boleto a esa estrategia y, como nunca, en estos 26 años, se siente la necesidad de un cambio”, abrió fuego el jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich.

Desde el juecismo, el titular de la bancada, Walter Nostrala, fue aún más duro: “Que sea breve”, ironizó. “Tercer discurso, anuncios rimbombantes que nunca pone en marcha, videos costosísimos, algunos gritos y reproches a la oposición, pero lo cierto es que la gestión todavía no arrancó”, acentuó. “El 26 de octubre los cordobeses se lo hicieron saber. Clara señal de ciclo terminado”, fustigó.

El liberal Gregorio Hernández Maqueda se sumó a la embestida. “Sin ninguna expectativa más que ver algún otro intento por conectar con la clase media y el sector privado de Córdoba pero que ya le sacó la ficha como un tipo peligroso y falso”, dijo. “Nuestro objetivo es impedir que se consuma el fraude el año que viene”, remarcó el mileista.

En su crítica, Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) afirmó: “Conociendo su forma de hacer política, espero una enumeración de actos de gobierno presentados como logros —lo hayan sido o no— y una batería de promesas pensando en su reelección en 2027”.

Desde la izquierda, Luciana Echevarría desplegó artillería pesada: “Sabemos que será un relato plagado de mentiras, como el de la restitución del 82% a los jubilados”. “Su muletilla ‘tanto Estado como sea necesario’ siempre termina beneficiando a los empresarios, en sintonía con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei y que seguramente los diputados de Llaryora acompañarán”, impugnó.

Rol opositor 2026

En un año marcado por el pulso preelectoral, los distintos bloques opositores ya definen prioridades y ejes de confrontación en la Unicameral.

“Vamos a continuar con nuestro claro y coherente rol de oposición y control a una gestión que evidentemente no quiere ser controlada. No vamos a ser cómplices de ningún despilfarro ni de ningún hecho de corrupción”, aseguró Nostrala.

Grosso remarcó que insistirán en “la transparencia y el buen manejo de los recursos de los cordobeses”, además de exigir una política seria contra el narcotráfico y en materia de seguridad, y promover leyes para los sectores más vulnerables, “desde el niño por nacer hasta el anciano y los discapacitados”.

La izquierda reforzará su mandato popular. “Nuestra banca estará al servicio de seguir enfrentando sus políticas —en alusión a los gobiernos de Milei y Llaryora—, tanto en los parlamentos como en las calles”.

Gvozdenovich, por su parte, dijo que la UCR pondrá el foco en “la seguridad —donde el fracaso es estrepitoso—, la educación y la salud”, y en acompañar a los sectores productivos “que no solo la están pasando mal, sino que además tienen que bancarse las mentiras del gobierno convertidas en anuncios demagógicos”.

Este domingo, a las 16, en el Cine Teatro Sporting de Laboulaye, el gobernador inaugurará el 148° período ordinario de sesiones, en una asamblea presidida por Myrian Prunotto y con presencia de los 70 legisladores en medio de un riguroso control de ingresos. El mensaje abrirá el año legislativo y marcará el pulso de una oposición ya lanzada en clave electoral.