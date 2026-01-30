Córdoba: los hombres concentran el 80% de las muertes por siniestros viales

Durante diciembre de 2025, la provincia de Córdoba registró 29 siniestros viales fatales que dejaron un saldo de 32 personas fallecidas, en su mayoría hombres, en hechos ocurridos principalmente en rutas provinciales y nacionales. Las colisiones entre vehículos fueron la modalidad más frecuente, consolidando un escenario de creciente peligrosidad en la red vial cordobesa.

Los datos indican que el 81,3% de las víctimas fatales fueron de sexo masculino, frente a un 18,8% de mujeres. En total, 26 hombres perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el mes analizado, mientras que solo seis víctimas correspondieron al sexo femenino.

Bell Ville: alertan por presuntas peleas clandestinas de boxeo entre menores en un gimnasio​

La tendencia se repite al observar a los presuntos autores de los hechos. El 79,2% fueron hombres, con 19 casos registrados, mientras que apenas cuatro correspondieron a mujeres. Todos los involucrados eran mayores de edad.

En términos de evolución, las muertes viales mostraron un aumento intermensual del 23,1% entre noviembre y diciembre de 2025, dentro de una dinámica fluctuante a lo largo del año, con picos en mayo y mínimos en junio y octubre.

Clínicas privadas de Córdoba advierten que retrasos de PAMI podrían colapsar el sistema de salud

Donde ocurrieron

Los siniestros se concentraron principalmente en rutas, que representaron el 51,7% de los hechos, con un 31% en rutas provinciales y un 20,7% en nacionales. El 44,8% ocurrió en calles y un 3,4% en una autopista nacional.

En cuanto al rol de las víctimas, el 71,9% eran conductores, seguidos por acompañantes con el 15,6% y peatones con el 9,4%, lo que refuerza el peso de quienes manejaban los vehículos en el total de fallecimientos.

Por departamentos, San Justo encabezó el registro con cinco víctimas fatales, seguido por Juárez Celman y Río Cuarto con cuatro cada uno. Marcos Juárez, Punilla y Río Segundo contabilizaron tres víctimas por zona, mientras que Capital, Cruz del Eje e Ischilín sumaron dos cada uno. General San Martín, Tercero Arriba, Totoral y Unión registraron una víctima.