Salim respondió a centros vecinales y defendió el rol del empresariado en Córdoba

El empresario Lucas Salim, CEO de Grupo Proaco, salió a responder públicamente a una versión difundida en el programa “El Avispero” que lo daba como “persona no grata” por decisión de 14 centros vecinales. A través de un extenso descargo, Salim negó haber tenido conflictos con la mayoría de los barrios mencionados, defendió la inversión privada como motor de empleo y llamó a abrir una instancia de diálogo en marzo.

“Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”, arrancó el mensaje del desarrollista en X, quien cuestionó la credibilidad de la publicación y pidió que, ante cualquier supuesto agravio o amenaza, los reclamos se canalicen por las vías judiciales correspondientes. “Si algún vecino se sintió agredido, lo que corresponde es denunciar en la Justicia. Estas declaraciones, así planteadas, suenan raras”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales del planteo fue la representatividad del pronunciamiento. Salim aseguró que en 12 de los 14 barrios mencionados “nunca hicimos ningún desarrollo”, por lo que le llamó la atención que sus autoridades firmaran un texto en su contra. Además, relativizó el alcance del rechazo: “Córdoba tiene más de 500 barrios. Aun tomando el comunicado como válido, estamos hablando de apenas el 2%. El 98% restante no se manifestó o está a favor. Es una minoría ruidosa”.

Empleo, inversión y puertas abiertas

El CEO de Proaco defendió el impacto económico de la actividad inmobiliaria en la ciudad. Remarcó que la compañía es la mayor inversora privada de Córdoba y una de las que más empleo genera, con 350 colaboradores directos y más de 10.000 operarios que ingresan diariamente a los proyectos. “En términos ampliados, unas 50.000 personas viven de lo que hacemos”, afirmó.

También rechazó la idea de desarrollos impuestos sin diálogo. “Desde el primer momento, las puertas de Grupo Proaco estuvieron abiertas. En Parque Chacabuco y Villa Cabrera hubo reuniones técnicas para despejar dudas sobre los proyectos y la infraestructura. Lo mismo en Güemes, Docta y en cada comunidad donde trabajamos”, explicó.

En su descargo, Salim subrayó el perfil multi producto y multi zona de la empresa y el rol que cumple en el acceso a la vivienda y al crédito. “Generamos miles de hogares con proyectos de calidad y financiación única en Argentina. Además, somos resguardo de valor para inversores que eligen no fugar capital porque encuentran opciones locales”, señaló.

“Una batalla cultural” y convocatoria al diálogo

“Estamos lejos de reconocer al empresario como un héroe que arriesga capital para producir trabajo y riqueza. Me hago cargo de dar esta batalla cultural”, planteó hacia el final del mensaje. Y agregó una autocrítica sectorial: “Arrastramos la carga de ‘empresaurios’ que hicieron muchas cosas mal. Así como pedimos mejores políticos, también necesitamos mejores empresarios”.

El cierre fue con una convocatoria concreta: invitó a los 14 centros vecinales firmantes a reunirse a comienzos de marzo para dialogar y “entender qué pretenden” en un país con 30% de pobreza. “La salida es más trabajo, más inversión, más crédito y más vivienda”, concluyó.