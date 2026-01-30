Liberan a Diego Dirisio y se frena el pedido de extradición desde Brasil

El juzgado federal concedió este martes la libertad de Diego Dirisio, quien permanecía detenido en el marco de un proceso con pedido de extradición desde Brasil. La medida fue otorgada a las 10.30 de la mañana, bajo el régimen de libertad caucionada, sin prisión domiciliaria y con restricciones de salida del país.

Así lo confirmó su abogada defensora, Angela Burgos, quien detalló que el tribunal fijó una caución real de 10 millones de pesos, que será garantizada por ella misma. “Me ofrecí como garantía de cumplimiento de la medida de libertad. En caso de incumplimiento, soy yo quien responde”, explicó.

Diego Hernán Dirisio y su pareja, Julieta Nardi, fueron detenidos en la ciudad de Córdoba tras una investigación del Ministerio de Seguridad de la Nación en coordinación con organismos internacionales, en el marco de una causa por tráfico de armas, lavado de dinero y organización criminal impulsada por la Justicia del Estado de Bahía, en Brasil. El procedimiento fue realizado por efectivos federales en febrero de 2024 en el barrio Cerro de las Rosas, donde ambos fueron interceptados en la vía pública, con pedidos de captura internacional vigentes mediante notificación roja de Interpol.

Sin prisión domiciliaria y con restricciones

Según precisó Burgos, Dirisio recupera la libertad plena, con la única limitación de no poder salir del país, una condición habitual en este tipo de resoluciones. Además, la situación judicial de su esposa, también tuvo una modificación sustancial: no se prorrogó su prisión preventiva y quedó sin efecto la prisión domiciliaria que pesaba sobre ella.

“La decisión es clara: ambos quedan en libertad, sin medidas de detención vigentes”, señaló la letrada.

Se suspenden las actuaciones en Brasil

Uno de los puntos centrales del caso es el avance —o, en este caso, la pausa— del proceso judicial en Brasil. Burgos confirmó que el juez federal brasileño, Fabio Moreira Ramiro, a cargo de la causa en el Estado de Bahía, resolvió suspender las actuaciones del expediente hasta que se defina el trámite de extradición en la Argentina.

La abogada explicó que viajó especialmente a Salvador de Bahía para reunirse con el magistrado brasileño que entiende en la causa. “El juez de Brasil tomó la decisión de suspender todo el proceso hasta que se resuelva la extradición”, afirmó.

Presentación ante la Corte Interamericana

En paralelo, la defensa activó una vía internacional. Burgos informó que presentó un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se abrió un expediente y se solicitaron medidas cautelares por presuntas irregularidades en el proceso judicial brasileño.

“No existe ninguna prueba concreta que indique que Dirisio sea un traficante de armas”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que se trata de un empresario argentino, con trayectoria formal en el sector, propietario de la firma Internacional Air Supply y ex presidente de la Cámara de Importadores de Paraguay, además de distribuidor exclusivo de la marca Sig Sauer, de Estados Unidos, bajo monitoreo de ese país.

“¿Cómo puede considerarse traficante internacional a una persona con ese perfil, en una causa que no tiene una sola prueba concreta?”, cuestionó la abogada.

Con la libertad concedida en Argentina y la suspensión del expediente en Brasil, el caso entra ahora en una etapa decisiva, donde el eje estará puesto en la definición del pedido de extradición y en la evaluación de los planteos ante el sistema interamericano.