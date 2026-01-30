Gustavo Nievas, abogado de la enfermera Brenda Agüero que fue condenada a prisión perpetua por los asesinatos de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, denunció que su defendida fue agredida y amenazada "con una faca" en el penal de Bouwer.

Condenada por el asesinato de bebés

“Brenda está acusada por graves delitos en contra de bebés, razón por la cual tiene un ambiente adverso sin lugar a dudas, más allá que la sentencia está debidamente casada y demás”, explicó el letrado.

“El Servicio Penitenciario está verdaderamente colapsado, no solamente los varones sino la cárcel de mujeres. Y siempre se produce alguna llegada nueva de alguna presa que tiene otras características personales y de tipos de delitos y se generan estos problemas”, agregó en declaraciones a El Doce.

“Golpes en el rostro”

“En septiembre del año pasado Brenda debió ser revisada porque tenía golpes en el rostro. Mientras ella está en el pabellón, no hay mayor problema. Pero cuando va a un taller, cuando se cruza por los pasillos, siempre hay alguna agresión aunque sea verbal”, aseguró Nievas.

“Y la semana pasada, a mediados de la feria, en realidad fue el 12, 13 nosotros hicimos una presentación ante el juez de ejecución de feria porque teníamos información que no la dio ella, sino una interna, ella se lo ocultó a la familia, de que la habían agredido y la habían amenazado”, precisó el abogado.

“Yo hablé con Brenda y Brenda me comentó que efectivamente habían ingresado algunas internas de otra atribución, de otro tipo de delito, básicamente narcomenudeo. Y se la habían agarrado con ella y la habían amenazado con una faca, que es un cuchillo tumbero”, detalló Nievas.

Y luego prosiguió: “Ante esta situación nosotros dimos participación al juez de ejecución de feria, que rápidamente mandó a que la vigilen, a que controlen, que la revisen”.

“A la semana siguiente, el juez de ejecución de feria que ya había cambiado porque fue después del 15 también se entrevistó con ella y se ocupó de ver cómo era el tema porque su integridad física y de cualquier persona, no solamente de Brenda Agüero, muchas veces en la cárcel no vale una moneda”, evaluó Nievas.

Además afirmó que a su defendida “le hicieron firmar acta mentirosa por cierto donde decía que ella no tenía ningún problema”.

“Brenda es una persona débil”

“Cuando se da con la condena, Brenda tiene unos días muy difíciles. La semana posterior a la condena a perpetua de una mujer que tiene 30 años y ya hace tres años que está detenida, fue muy fuerte para ella”, relató sobre el estado emocional de la mujer.

“Después se recuperó, ella está estudiando derecho, pero es un ambiente muy hostil la cárcel para Brenda Agüero. Es una enfermera, una persona débil para estar en ese lugar”, concluyó Nievas.