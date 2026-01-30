Luciana Jury tras criticar a Macri y Milei en el Festival de Cosquín: "No tengo miedo, me banco la que venga"

La cantante Luciana Jury, quien cobró notoriedad por sus críticas a Mauricio Macri y Javier Milei en el Festival de Cosquín, aseguró que “no tiene miedo y que se banca la que venga”.

Luciana Jury en Cosquín

«Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer que es decir nuestra verdad sin miedo y que le guste al que le guste y al que no le guste que se la banque», sostuvo la folklorista al ratificar su postura frente a las críticas recibidas por sus expresiones políticas durante el festival.

Además analizó el rechazo de una parte del público en la plaza Próspero Molina. «En realidad yo no la pasé mal, eso se nota en mi performance. El griterío estaba adelante, habían algunas personas que evidentemente son los que pagan más y que tienen más acceso a comprar una entrada cara”.

“De la mitad para arriba que estaba toda la popular, toda la gente estaba haciendo un reaguante, y queriendo que esta cantora terminara su perfomance», interpretó al considerar desde su punto de vista que el apoyo de los sectores populares fue lo que realmente prevaleció durante su actuación.

«La verdad es que la gente fue muy amorosa y me apoyé en la gente que dijo que sí, que había un montón de gente que dijo que sí. Pero qué es lo que queda como resto de la experiencia a través de las redes sociales, es a la cantante que la abuchearon», agregó en declaraciones a Radio 10.

“No tengo miedo”

“Puede subir nuestro presidente a cantar una canción fuera de tiempo y fuera de tono para todo el mundo y no pasa nada”, cuestionó la artista.

“Yo no vengo de esa historia, no vengo de ese recorrido político ni social. Crecí en democracia y no tengo miedo. Y no tengo miedo tampoco a que el público diga que no. Me rebanco la que viene”, enfatizó Jury.

“El escenario es un campo de batalla”

«El escenario es un campo de batalla donde la verdad es que tampoco ponemos el cuerpo ni tanto como lo ponen los jubilados los miércoles cuando los van a reprimir ni los papás de los chicos discapacitados. Esos son los verdaderos patriotas. Nosotros no, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer», aseveró la cantante.

Por último señaló que «la comisión de Cosquín más allá de que me vuelvan a invitar o no, siempre fue un espacio de libertad”.

“A mí nadie nunca, cuatro veces estuve en Cosquín, nadie me dijo 'hacé esto, no hagas esto, invitá a esta fulanita no, a esta sí'. Al contrario, me dieron mucha libertad», concluyó.