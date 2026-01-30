Extienden el uso de la Red Bus en Córdoba: nuevo plazo para hacer el traspaso de tarjeta

Ante el alto número de usuarios que aún no realizaron el trámite, el Gobierno de Córdoba decidió prorrogar la fecha límite para el traspaso de la tarjeta Red Bus a los sistemas SUBE y Micronauta. La medida busca descomprimir la demanda y garantizar la continuidad de los beneficios para estudiantes y usuarios de programas sociales.

Hasta cuándo se puede hacer el recambio

El nuevo plazo para completar la migración vence el 13 de febrero. La extensión se dispuso porque todavía queda un número significativo de beneficiarios que no iniciaron el proceso.

En declaraciones a El Doce, Sansalone explicó que la principal preocupación está puesta en el inicio del ciclo lectivo, ya que los estudiantes concentran la mayor parte de los casos pendientes. Por el contrario, desde el área señalaron que la mayoría de los titulares del Boleto Adulto Mayor ya realizó el recambio.

Dónde y cómo hacer el trámite

Tras la salida definitiva de Red Bus del sistema de transporte urbano, los usuarios con beneficios deben migrar su tarjeta según el tipo de programa al que estén adheridos. Los beneficios municipales se trasladan a la tarjeta SUBE.

En tanto, los beneficios provinciales, como el Boleto Educativo, Boleto Adulto Mayor y Boleto Social Cordobés, pasan a la tarjeta Micronauta, ya que son cubiertos en su totalidad por el Gobierno provincial.

La única excepción es el Boleto Obrero, que migra a la tarjeta SUBE, debido a que el usuario debe contar con saldo para acceder al descuento del 50% en el valor del pasaje.

El trámite puede realizarse en los siguientes puntos de atención:

- Secretaría de Transporte de la Provincia (Terminal 1)

- Boleterías del transporte urbano

- Palacio 6 de Julio

- Centros de Participación Comunal (CPC), con excepción del CPC Mercado

Los puntos de atención funcionan con horario extendido, de 8 a 18, para facilitar la gestión de estudiantes y docentes y asegurar que puedan iniciar el ciclo lectivo 2026 con los beneficios activos.