El Hospital Privado de Córdoba incorporó tecnología de punta y renovó sus áreas quirúrgicas

El Hospital Privado Universitario de Córdoba renovó los quirófanos de su sede central para seguir ofreciendo cirugías más seguras, precisas e innovadoras.

Esta renovación forma parte de una inversión sostenida en infraestructura y tecnología de alta complejidad, que permite ampliar la capacidad quirúrgica y garantizar una atención médica de calidad, alineada con los más altos estándares de seguridad para cada paciente.

Infraestructura renovada para integrar nuevas tecnologías quirúrgicas

La incorporación de nuevas tecnologías quirúrgicas de última generación impulsó la ampliación y reacondicionamiento de los quirófanos, permitiendo integrar estos equipos en espacios más amplios, funcionales y seguros, diseñados para acompañar procedimientos de mayor complejidad.

Entre las mejoras realizadas se destaca la incorporación de un robot quirúrgico, un tomógrafo O- ARM, la ampliación de dos quirófanos y la optimización general de las áreas quirúrgicas, garantizando entornos adecuados para la medicina de máxima especialización.

Un proceso de modernización continua

Las remodelaciones forman parte de una estrategia sostenida de inversión en infraestructura, tecnología y recursos humanos, que le permite a Hospital Privado ampliar sus capacidades quirúrgicas y acompañar la evolución permanente de la medicina moderna.

Cada avance impacta directamente en la calidad de los procedimientos y en mejores

resultados para los pacientes.

Compromiso con la excelencia médica

El compromiso del Hospital Privado es claro: continuar evolucionando para cuidar mejor a sus pacientes, fortaleciendo su rol como institución de referencia a nivel nacional y regional. Cada mejora en infraestructura y tecnología se enmarca en los estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente, alineados con la acreditación de la Joint Commission International (JCI), que respalda sus procesos asistenciales y su modelo de atención centrado en la excelencia médica.