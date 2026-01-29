Estafa millonaria en Alta Gracia: familia que juntaba fondos para prótesis de joven accidentado perdió todos sus ahorros

Una presunta estafa millonaria tiene en vilo a decenas de familias de Alta Gracia. La protagonista de las denuncias es Karina Acevedo, una mujer que trabajaba como gestora y financista local, a quien al menos 30 personas le habrían confiado importantes sumas de dinero bajo la promesa de inversiones, cambio de divisas y valores preferenciales.

Entre las víctimas más afectadas se encuentra la familia de Ignacio "Nacho" Pereyra, el joven que en mayo de 2022 sufrió un grave accidente de tránsito que le dejó severas secuelas neurológicas. Su madre, Cintia Navarro, confirmó que perdió 4.600 dólares que había destinado a la rehabilitación de su hijo y a la compra de una prótesis craneal que necesita con urgencia.

"Dijimos 'no vamos a seguir esperando más tiempo', vamos a seguir juntando y lo que podamos va a ir para la prótesis de Nacho", explicó Navarro sobre la decisión de invertir el dinero que finalmente fue sustraído. La acusada tenía los fondos en una cuenta de su propiedad y desapareció sin dar explicaciones.

La familia de Ignacio lleva tres años esperando una prótesis craneal. En diciembre de 2025 tuvieron una ilusión cuando les solicitaron el prequirúrgico, pero el pedido fue rechazado por falta de fondos. Ante esta negativa, decidieron costear la cirugía de manera particular, confiando el dinero a la supuesta financista.

"Nos ha devastado todo esto", expresó Navarro, quien lamentó que la acusada permanezca en libertad mientras las víctimas no pueden acercarse a ella. La urgencia económica de la familia se agudizó debido a las dificultades para conseguir insumos médicos. En su momento, la campaña "Todo por Nacho" tuvo mucha difusión cuando la familia sorteaba su casa para conseguir fondos.

Más denunciantes

La ciclista de Anisacate Ludmila Corroux y su familia también figuran entre los damnificados. La deportista fue quien dio a conocer públicamente la estafa sufrida por la madre de Nacho Pereyra a través de su perfil de Instagram.

"Conozco a esta persona desde hace 30 años, ella trabajaba en una financiera, pero luego se abrió su negocio y nos contactó", relató Corroux en declaraciones a medios de Alta Gracia. La ciclista señaló que unos 17 damnificados se presentaron a realizar la denuncia y calculó que la estafa alcanza "miles de dólares".

"Esta mujer está refugiada en la casa de los padres, mientras no está detenida por una denuncia que creemos supera el millón de dólares", sostuvo Corroux. "En la fiscalía estuvieron 10 horas para tomarnos una denuncia", indicó sobre el trámite judicial

Según las víctimas, Acevedo simulaba operar como una financiera vinculada a un banco reconocido. Tras recibir el dinero, habría alegado problemas de salud y actualmente se encuentra desaparecida.

El miércoles hubo una presentación ante la comisaría local por parte de los damnificados, quienes reclaman la detención de la acusada. Las denuncias ya están en manos de la Justicia.

Mientras avanza la investigación judicial, la campaña "Todo por Nacho" continúa activa para recaudar los fondos necesarios para la prótesis y el tratamiento continuo. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencia bancaria al Alias: NACHO.TE.AMAMOS o al CBU 0110109230010925541729. La cuenta está a nombre de Cintia Natalia Navarro.