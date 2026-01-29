Explosión de alacranes en Córdoba: "No sabés el dolor", el relato de un conocido productor

Gato Fernández, reconocido profesional de la industria musical y mediática cordobesa, fue picado por un escorpión venenoso mientras dormía en su hogar. El incidente ocurre en medio de un incremento del 25% en las picaduras de alacranes registradas en la provincia durante 2025, que contabilizó casi 3.000 casos notificados.

"Me desperté a los saltos. Como si me hubieran tocado con un fierro caliente la espalda. No te das una idea el dolor", relató Fernández, un profesional con más de 30 años de trayectoria en la industria musical, medios y showbusiness de Córdoba.

El arácnido, que quedó atrapado entre las sábanas, era de pequeño tamaño pero pertenecía a la variedad más peligrosa. "Era chiquitito, pero era de los que tienen las pinzas así más gordas. O sea, era de los venenosos, de los malos", explicó el productor a PERFIL CÓRDOBA. El dolor en la espalda persistió durante dos días completos.

El protagonista atribuyó la presencia del alacrán a trabajos recientes en su patio. "Había removido un poco la tierra del patio para poner unas champas", señaló. Además, identificó otro factor de riesgo en su vivienda: "Tengo pozo negro, y ese es el llamador porque está lleno de cucarachas".

Fernández convive con fibromialgia, una enfermedad crónica que le provoca dolor corporal constante. Esta condición, según explicó, relativizó su percepción del incidente: "A mí el cuerpo me duele todo el tiempo. Sentí un poco más de dolor de lo normal en la espalda, pero no más que eso".

El caso de Fernández se inscribe en una tendencia alarmante para Córdoba. Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), durante 2025 se registraron 2.936 casos de picaduras de alacranes en la provincia, casi 600 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 25%. Esta cifra convierte a Córdoba en la provincia con más incidentes notificados del país, superando incluso a Tucumán, que lideró el registro nacional en 2024.

La región Centro, donde se encuentra Córdoba, concentra el 44% de los casos junto con el NOA, que suma el 55%. Ambas regiones representan el 96,6% de los casos de alacranismo en Argentina.

A nivel nacional, sin embargo, los casos disminuyeron un 6%: se contabilizaron 8.933 picaduras entre las semanas 01 y 53 de 2025, frente a los 9.422 casos de 2024.

Las autoridades sanitarias advierten que la picadura del arácnido puede resultar especialmente peligrosa en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Entre los síntomas se encuentran dolor intenso, vómitos, edema e irritabilidad.

En la ciudad de Córdoba, los hospitales de referencia para atender estos casos son el Hospital Infantil Municipal Dr. Sixto Gerardo González y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad para menores de 14 años, mientras que el Hospital Rawson, articulado con el Hospital de Urgencias, atiende a la población adulta.

Las recomendaciones sanitarias incluyen revisar el calzado y la ropa de cama antes de usarlos, sacudir las sábanas, no caminar descalzo y mantener los alrededores del hogar limpios y desmalezados. En caso de picadura, se aconseja colocar hielo en la herida, no realizar torniquetes ni automedicarse, y acudir inmediatamente a un centro de salud.