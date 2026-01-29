Alquileres en Córdoba: subas elevadas pese al fuerte aumento de la oferta

El mercado inmobiliario de la ciudad de Córdoba mostró en enero de 2026 un nuevo avance en los precios de venta y alquiler, según el relevamiento elaborado por Mercado Libre Inmuebles y la Universidad de San Andrés, que analiza el stock de publicaciones activas y confirma subas intermensuales e interanuales tanto en casas como en departamentos, en un contexto marcado por cambios normativos, recomposición de la oferta y una demanda que se mantiene activa en las zonas más consolidadas.

Durante enero, los precios de venta en dólares por metro cuadrado continuaron en alza en Córdoba. En términos mensuales, las casas registraron un incremento del 0,3%, los departamentos del 1,1% y las oficinas del 0,4% respecto de diciembre de 2025.

En la comparación interanual, las subas fueron más marcadas: 10,4% en casas, 14,1% en departamentos y 10,7% en oficinas, consolidando una tendencia positiva que, según el índice de confianza del mercado, se sostiene desde mediados de 2025 en casas y desde fines de 2023 en departamentos.

El comportamiento por zonas volvió a mostrar fuertes contrastes dentro de la ciudad. En el segmento de casas, Córdoba Sur se posicionó como el área de mayor valor, con una mediana de 932 dólares por metro cuadrado y una suba interanual del 16,5%, mientras que el Centro y el Oeste mostraron caídas mensuales y, en este último caso, una baja interanual del 5,7%.

En departamentos, Córdoba Sur también lideró los precios, con una mediana de 1.620 dólares por metro cuadrado y un incremento del 20,2% interanual, seguida por el Centro, con una suba del 16,7%. El Oeste, en cambio, presentó los valores más bajos del segmento, con 1.234 dólares por metro cuadrado.

Alquileres: subas interanuales elevadas pese al fuerte aumento de la oferta

En el mercado de alquileres, los valores medidos en pesos corrientes mostraron nuevos incrementos en enero. Las casas registraron una suba mensual del 4,5%, los departamentos del 2,3% y las oficinas del 0,7%. En la comparación interanual, los aumentos fueron significativos: 47,5% en casas y 37,4% en departamentos, reflejando el impacto acumulado de la inflación y el reordenamiento del mercado tras los cambios en la legislación de alquileres.

El informe destaca que, desde noviembre de 2023, la oferta de propiedades en alquiler creció de manera extraordinaria, con un aumento del 91,9% en casas y del 83,9% en departamentos. Sin embargo, en el corto plazo se observa una corrección: en enero de 2026 el stock de publicaciones cayó un 5,6% en casas y un 14,4% en departamentos respecto de diciembre, lo que sugiere una etapa de estabilización tras el fuerte ingreso de inmuebles al mercado.

En cuanto a la demanda, los barrios más visitados para operaciones de venta durante enero fueron Nueva Córdoba, Centro y Docta Urbanización, mientras que en alquileres se destacaron Nueva Córdoba, Centro y Alberdi. El informe también muestra diferencias claras en el mix de oferta: el Centro concentra mayoritariamente departamentos, mientras que Córdoba Sur presenta un predominio de casas, lo que ayuda a explicar las disparidades de precios entre zonas.