Córdoba confirma el Calendario Escolar 2026: clases desde el 2 de marzo y 190 días obligatorios

El Ministerio de Educación de Córdoba confirmó el Calendario Escolar 2026, que fija el inicio de clases y garantiza 190 días de actividad. También quedaron establecidos el receso de invierno, las fechas de exámenes y las instancias organizativas previas al comienzo del ciclo.

Ciclo Electivo 2026
Ciclo Electivo 2026 | Redes
Perfil Redacción Córdoba

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba oficializó el Calendario Escolar 2026, que establece un total de 190 días efectivos de clase para todos los niveles y modalidades del régimen común. La resolución define las fechas de inicio, cierre y actividades complementarias que estructuran el próximo año académico en las instituciones educativas de la provincia.

El cronograma establece que las clases comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026 en los niveles Inicial, Primario, Secundario y todas las modalidades de la Educación General Obligatoria. La finalización del ciclo lectivo será el viernes 18 de diciembre, mientras que los exámenes y coloquios se desarrollarán entre el 21 y el 29 de diciembre.

Receso invernal

El receso escolar de invierno quedó fijado entre el 6 y el 17 de julio de 2026, manteniendo el esquema tradicional de dos semanas consecutivas de descanso a mitad de año.

El calendario también contempla las instancias preparatorias previas al inicio del ciclo lectivo:

  • - 18 de febrero: Reintegro de equipos directivos y docentes.

  • - 19 y 20 de febrero: Jornadas de formación situada y organización pedagógico-institucional.

  • - 23 al 25 de febrero: Exámenes previos y libres.

  • - 26 y 27 de febrero: Período de ambientación para estudiantes que ingresan por primera vez.

Además, las instituciones podrán extender o ajustar la ambientación al 2 y 3 de marzo, en acuerdo con sus Planes Educativos Institucionales (PEI) y las supervisiones correspondientes.

