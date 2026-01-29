Incendios en la Patagonia: Llaryora apoyó el pedido de los gobernadores para que se declare la emergencia

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora respaldó el pedido de los mandatarios de la Patagonia para que se declare la emergencia por los incendios forestales en el sur argentino.

Incendios en la Patagonia

“Acompaño plenamente el pedido de los gobernadores de la Patagonia para que el Congreso declare de manera urgente la Emergencia Ígnea Nacional en el sur argentino”, afirmó en una publicación de la red social “X”.

“La situación que atraviesa un importante sector de la región exige respuestas rápidas, coordinadas y con recursos excepcionales, ante un escenario climático extremo que se agrava año tras año”, agregó.

“Esquema federal”

“Desde Córdoba proponemos avanzar en un esquema federal de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las provincias, que permita anticipar y mitigar estas tragedias ambientales”, sostuvo el mandatario cordobés al citar el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

“Una estrategia que incluya planificación integrada, protocolos unificados de actuación, asignación eficiente de recursos, fortalecimiento de brigadas, tecnología aplicada al combate del fuego y mecanismos ágiles de asistencia”, detalló.

“El fuego no reconoce fronteras ni diferencias políticas. Solo con articulación federal, cooperación real y acción simultánea podremos enfrentar una emergencia de esta escala y proteger la vida, los ecosistemas, la producción y las comunidades de todo el país”, concluyó Llaryora.

Pedido de Torres

El gobernador de Chubut señaló que “la magnitud de los incendios que enfrentamos exige herramientas excepcionales”.

“Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, exhortó Torres.

“La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones. Por eso pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige”, finalizó.