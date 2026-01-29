“Milei se financia con la plata de una farmacia de barrio”: la deuda del PAMI en Córdoba pone en riesgo la atención a jubilados

Las farmacias de Córdoba atraviesan una situación crítica a raíz de la deuda acumulada del PAMI, que ya suma seis vencimientos impagos y pone en jaque la continuidad del sistema de dispensa de medicamentos a jubilados y pensionados. Así lo advirtió el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, que difundió un duro comunicado y alertó que, de no regularizarse los pagos, el servicio podría interrumpirse.

Comunicado Colegio de Farmacéuticos de Córdoba

El conflicto involucra al organismo nacional, a las farmacias y a los afiliados, que comienzan a encontrar dificultades para acceder a tratamientos, en especial aquellos de alto costo y cobertura total. La situación no es nueva, pero se profundizó en las últimas semanas por la falta de respuestas concretas.

Pagos parciales que no resuelven el problema

“Nos pagaron uno de los seis vencimientos”, afirmó el presidente del Colegio a Perfil Córdoba, Germán Daniele, quien explicó que ese desembolso “no alivia absolutamente nada la realidad de la deuda que tiene la farmacia con las droguerías”.

Según detalló, las farmacias ya cumplieron con su parte del circuito: compraron y entregaron los medicamentos, pero no recibieron los fondos del PAMI. “Nosotros los medicamentos los pagamos a 7 o 15 días. El PAMI no está pagando”, señaló, y advirtió que cuando las droguerías cortan el crédito, “no podemos trabajar, no tenemos capacidad de reposición”.

En la misma linea, en el comunicado difundido por la entidad, el Colegio fue contundente al afirmar que la situación no responde a una opinión, sino a “un dato de la realidad”. Allí sostienen que muchas farmacias ya no pueden financiar al PAMI, y que algunas incluso dejaron de dispensar medicamentos porque no logran sostenerse abiertas.

“PAMI nos debe porque con los magros recursos del farmacéutico de barrio se está amortizando el costo de los medicamentos dispensados”, señala el texto, y agrega que el organismo nacional “no puede pretender ser financiado por las pequeñas farmacias”.

Daniele reforzó esa idea: “El Estado se financia con la plata de una farmacia de barrio, de pueblo, y eso no se entiende”. Y agregó: “En un país serio, las deudas se pagan. Se cumplen compromisos con el FMI, pero no se le paga a una farmacia”.

El impacto ya se siente en los jubilados

Aunque el conflicto es financiero, las consecuencias ya comenzaron a trasladarse a los afiliados. Daniele confirmó que algunas recetas dejaron de atenderse, especialmente las más costosas.

“Hay un segmento que es el de diabetes. Una receta de insulina hoy puede salir más de un millón de pesos. Por cada receta la farmacia se endeuda mucho y cuando ya no tiene crédito, esas recetas no se atienden”, explicó. Lo mismo ocurre con otros tratamientos con cobertura del 100%, donde la farmacia no recibe ningún pago del afiliado.

“El que la padece en definitiva es el jubilado, que hoy está buscando alguna farmacia que lo atienda”, sostuvo Daniele, y agregó: “Se aprovechan porque la única voz que tienen es la nuestra, lo que podemos decir, lo que podremos reclamar. El jubilado no tiene voz, entonces la están agarrando con los dos eslabónes más debiles de la cadena: la farmacia y el jubilado”.

Farmacias de barrio en riesgo

El impacto es especialmente fuerte en las farmacias unipersonales, que cumplen un rol clave en barrios y pequeñas localidades. “La fortaleza de nuestra red es que hay farmacias en todos los barrios y en todos los pueblitos”, explicó Daniele, y advirtió que esa capilaridad “se está deteriorando por la falta de pago”.

En el comunicado, el Colegio remarcó que las farmacias no son una intermediación, sino “la única manera que tiene la población de recibir medicamentos de forma segura y profesional”, a través de farmacéuticos matriculados.

Advertencia al Gobierno nacional

El comunicado del Colegio cierra con una advertencia directa: “Si no cancela las deudas que mantiene con nuestras farmacias, no vamos a continuar con la dispensa de medicamentos a los afiliados del PAMI”. Y aclara que, de llegar a ese escenario, “el único responsable será el gobierno nacional”.

“No pretendemos que nos amen —concluyó—. Solo exigimos que nos paguen lo que nos deben”.