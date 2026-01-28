Un candidato "a dedo" podría poner en jaque la reelección de Martín Llaryora y deja sin posibilidades a De Loredo, Juez o Bornoroni

A más de un año de la elección provincial de 2027 —con al menos 14 meses por delante antes de que el electorado empiece a definir su voto de manera más estable—, una encuesta realizada en enero de 2026 ofrece una primera radiografía del escenario político cordobés. El estudio no define ganadores, pero sí marca el tono del año: un oficialismo que gana en todos los escenarios, una oposición dispersa y un actor nacional, Javier Milei, que puede resultar decisivo.

El relevamiento, realizado por la consultora Sicchar sobre 1.080 casos en toda la provincia, con mayoría de respuesta presenciales y dirigidas, muestra que el gobernador Martín Llaryora mantiene una base electoral sólida, cercana al 35%, incluso después de la derrota del cordobesismo en las legislativas de medio término.

Ese número aparece de manera consistente en casi todos los escenarios planteados y confirma que el peronismo provincial conserva su piso histórico, desde el cual buscará disputar la reelección del modelo de gestión. El estudio es claro en destacar que el presidente goza de un 61% de aprobación de gestión, sobre un 49% de Martin Llaryora. Esto valores son claves para comprender los posibles escenarios que evalúa el consultor.

Todos contra todos: ventaja oficialista por fragmentación opositora

En el escenario más abierto, de todos contra todos, con Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni compitiendo en simultáneo contra el gobernador Martín Llaryora, el mandatario lidera con 33% de intención de voto.

Detrás aparecen Juez (17%), De Loredo (14%) y Bornoroni (9%), mientras que los indecisos alcanzan el 16%. La dispersión opositora le permite al oficialismo encabezar sin necesidad de crecer y confirma que, hoy, la competencia opositora está más centrada en ordenar liderazgos que en construir una mayoría.

Sin De Loredo o sin Juez: el orden no cambia. Cuando el escenario se ajusta y se elimina a uno de los principales referentes opositores, el resultado varía poco. Sin el radical, Llaryora sube al 35% y Juez crece hasta el 22%. Sin el senador, el gobernador vuelve a marcar 35%, seguido por De Loredo con 20% y Bornoroni con 15%. En ambos casos, el oficialismo mantiene la delantera y los indecisos continúan en niveles elevados, cercanos al 18%.

El estudio también ensaya escenarios de oposición unificada. Cuando la candidatura recae en Gabriel Bornoroni, Llaryora obtiene 36% y el referente libertario 25%, con un alto nivel de indecisión. Si el candidato opositor es Luis Juez, el gobernador marca 35% y Juez 29%, reduciendo la brecha, pero sin revertir el liderazgo oficialista. La unidad ordena el voto opositor, aunque no alcanza, por ahora, para desplazar al peronismo.

El factor Milei: la marca que cambia el tablero

El escenario más competitivo para la oposición aparece cuando la candidatura no tiene nombre propio y se presenta como “el candidato que diga Milei”. Allí, Llaryora obtiene 37% y esa opción alcanza 34%, la diferencia más estrecha de todo el estudio. El dato refuerza una conclusión central del informe: la marca de La Libertad Avanza funciona mejor que las figuras individuales y concentra con mayor eficacia el voto opositor.

A más de un año de la elección, el estudio no anticipa un resultado cerrado, pero sí una tendencia clara: si hoy se votara gobernador en Córdoba, solo un candidato explícitamente bendecido por Javier Milei podría hacerle frente a Martín Llaryora. Todo lo demás, por ahora, es interna, fragmentación y expectativa. El 2026 recién empieza, pero el tablero ya está sobre la mesa.